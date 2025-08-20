Dan Barna (USR), despre data alegerilor din Capitală: ”Sper să fie cât mai repede, în octombrie-noiembrie”

Dan Barna afirmă de asemenea că un candidat comun USR-PNL ar fi „o garanție că Bucureștiul rămâne un oraș guvernat de spiritul acesta de centru-dreapta proeuropean”.

Întrebat când își dorește să aibă loc alegerile pentru Primăria Capitalei, Dan Barna a răspuns: „Eu sper ca aceste alegeri să fie în acord și cu cadrul legislativ, în această toamnă, cât mai repede, nu știu, în octombrie, noiembrie, depinde de calendarul ce va fi agreat. Sper să se ajungă în coaliție la o astfel de decizie cât mai repede, pentru a așeza și Primăria Capitalei, care este cea mai mare primărie a României, într-o logică de stabilitate, într-o logică de construcție, pentru că vedem, sunt șantiere în oraș, adică e nevoie de o administrație complet legitimă, cu susținerea cetățenilor și aceste alegeri e necesar să fie în această toamnă”.

Întrebat dacă USR vrea alegeri în două tururi, eurodeputatul a precizat: „USR își dorește dintotdeauna alegeri în două tururi. Nu știu dacă se va ajunge la un acord politic. Îmi aduc aminte de luptele din coaliție atunci când am fost eu vicepremier în 2021 și era o rezistență atunci foarte fermă și din partea PSD și din partea UDMR pe această reformă. Ar fi varianta logică și firească pentru România, însă nu știu dacă este susținere în această coaliție pentru această reformă”.

