Trump dorește să elimine votul prin corespondență, deși Constituția nu îi oferă această putere

Trump a reiterat false afirmații despre vot, susținând că SUA este singura țară care utilizează corespondența, deși aceasta este folosită în Germania, Elveția, Regatul Unit și alte state, potrivit AP. Criticii săi și experții în legislația electorală au subliniat că președintele nu are autoritatea de a schimba regulile alegerilor la nivel național, responsabilitatea revenind Congresului și statelor.

Anterior, Trump a emis un ordin executiv ce ar fi cerut dovada cetățeniei pentru înregistrarea alegătorilor, dar acesta a fost blocat de instanțe. Statele Washington și Oregon au contestat măsura, argumentând că președintele nu poate impune termene pentru primirea buletinelor de vot, stabilite de legea federală.

Votul prin corespondență este folosit pe scară largă în statele republicane și de membrii armatei staționați peste hotare, iar eliminarea sa completă ar putea restrânge dreptul de vot al acestora.