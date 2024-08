Bursă. Hidroelectrica a încheiat primul semestru din 2024 cu un profit de 2,7 miliarde de lei, în scădere faţă de 2023

Compania de stat Hidroelectrica (simbol bursier H2O), cel mai mare producător de energie electrică din România, a încheiat primul semestru din 2024 cu un profit net de 2,69 miliarde de lei, comparativ cu cel de 4 mld. lei din aceeaşi perioadă din 2023, în timp ce veniturile au scăzut cu 26% la 5,15 mld. lei pe fondul unei producţii de energie în scădere cu 22%.

“În primele şase luni ale anului 2024, rezultatele Hidroelectrica au fost influenţate de scăderea producţiei de energie electrică, a cantităţii de energie electrică vândută, cât şi de diminuarea preţurilor de vânzare a energiei electrice, conducând implicit la o scădere a veniturilor din vânzarea de energie. Se observă o contribuţie semnificativă a rezultatelor din trimestrul II 2024 la scăderile înregistrate în primele şase luni, determinată în special de intrarea în vigoare, la începutul trimestrului II (1 aprilie 2024), a modificărilor aduse MACEE, care au condus la perioade de fluctuaţii semnificative ale condiţiilor de piaţă (preţuri şi cantităţi tranzacţionate). Această perioadă de ajustare a pieţei la noile condiţii şi reglementări s-a suprapus peste un interval secetos, condiţiile hidrologice limitând capacitatea de producţie a Societăţii”, se arată în raportul semestrial.

Acţiunile companiei au închis şedinţa de marţi seară de la Bursa de Valori la 125,5 lei, în urcare cu 2% faţă de închiderea precedentă. De la începutul lui 2024 încoace acţiunile H2O sunt pe plus cu 9% cu tot cu dividende, arată calculele realizate de ZF. Compania are o capitalizare de 55,3 mld. lei. Statul român are o deţinere de 80%, fondurile de pensii private circa 11%, iar restul alţi investitori.