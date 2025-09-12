Care sunt cele mai vândute bunuri de lux în online la nivel UE: 17% sunt achiziționate la mâna a doua

Aproape o treime din toate achizițiile de modă, frumusețe și produse de lux din Europa se realizează online. Totuși, o mare parte din aceste vânzări nu se fac prin retaileri de modă sau lux, ci prin platforme multinaționale. Până la 17% merg deja către piețe de second-hand, precum Vinted.

Un sfert din toată moda, online

30,5% din tot comerțul cu produse de modă, frumusețe și lux are loc online: comerțul electronic a reprezentat 224 de miliarde de euro din totalul de 734,5 miliarde de euro în vânzări în Uniunea Europeană și Regatul Unit anul trecut.

Bunurile de lux obțin cea mai mare pondere online: aproape jumătate dintre vânzări se fac digital, comparativ cu 25,7% în modă și 37,2% în frumusețe. Din această sumă, consumatorii au cheltuit 96 de miliarde de euro în afara granițelor.

E-commerce în UE: cifre record și noi măsuri de reglementare

Comerțul electronic continuă să crească accelerat în Uniunea Europeană, atât în rândul consumatorilor, cât și al companiilor. Potrivit celor mai recente date Eurostat, publicate în 2025, aproape opt din zece utilizatori de internet din UE, cu vârste între 16 și 74 de ani, au cumpărat online în ultimele 12 luni. Este o creștere semnificativă față de 2014, când doar 59% dintre europeni făceau achiziții digitale, arată Eurostat.

Cele mai active grupe de vârstă rămân tinerii între 25 și 34 de ani, urmați de cei cuprinsi între 35 și 44 de ani. În privința tipurilor de produse, hainele, încălțămintea și accesoriile domină clasamentele, în timp ce comenzile de mâncare de la restaurante și fast food au câștigat teren vizibil în ultimul an.

Tendința ascendentă este vizibilă și în mediul de afaceri. Aproximativ 24% dintre firmele europene au raportat vânzări online în 2024, iar procentul urcă la aproape jumătate în cazul companiilor mari, în timp ce IMM-urile rămân la un nivel de circa 23%. În total, e-vânzările au generat 19% din cifra de afaceri a firmelor din UE, o creștere notabilă față de 14% în urmă cu un deceniu.

Pe măsură ce comerțul electronic devine tot mai important pentru economia europeană, autoritățile caută să echilibreze stimularea cumpărăturilor online cu protejarea pieței interne. În același timp, platformele internaționale și piețele second-hand câștigă tot mai mult teren în preferințele consumatorilor.