UE adoptă noi reguli pentru reducerea risipei alimentare și textile

Fiecare european generează în medie 132 de kilograme de deșeuri alimentare și 12 kilograme de haine și încălțăminte aruncate în fiecare an, conform datelor furnizate de Comisia Europeană, scrie EFE.

Regulamentul, pe care țările UE trebuie să îl transpună în legislația națională în termen de 20 de luni, impune statelor membre să reducă risipa alimentară cu 10% în procesarea și fabricarea și cu 30% în comerțul cu amănuntul și consumul casnic, catering și servicii alimentare până în 2031.

„Aceste obiective vor fi calculate în raport cu suma medie anuală generată între 2021 și 2023”, a adăugat Parlamentul European într-un comunicat, care a aprobat textul prin procedură scrisă și fără vot.

Producătorii vor suporta costurile

Parlamentul European a adăugat că „ producătorii vor trebui să suporte costurile colectării, sortării și reciclării deșeurilor textile”.

„Operatorii economici”, pe care fiecare țară trebuie să îi identifice, vor trebui, de asemenea, să faciliteze donarea alimentelor nevândute atunci când acestea sunt sigure pentru consumul uman.

Aceste prevederi se vor aplica tuturor producătorilor stabiliți în UE, inclusiv celor care utilizează comerțul electronic, deși microîntreprinderile vor avea la dispoziție un an suplimentar pentru a se conforma cerințelor privind răspunderea extinsă a producătorilor.

Noile norme vor acoperi, în special, îmbrăcămintea și accesoriile, pălăriile, încălțămintea, păturile, lenjeria de pat și de bucătărie și perdelele, a reamintit Parlamentul European, adăugând că legislația oferă statelor membre opțiunea de a include producătorii de saltele.