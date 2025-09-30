Care sunt demersurile CJ Constanța pentru a fluidiza traficul și a atrage turiști și în afara sezonului estival? Răspunsul vicepreședintelui Răzvan Filipescu

Un prim proiect al CJ Constanța pentru dezvoltarea de noi rute vizează zona Năvodari – Ovidiu.

„Pe lângă reabilitarea drumurilor pe care le administrăm ca și Consiliul Județean Constanța, avem în vedere dezvoltarea de noi rute, pe partea de a ajuta turiștii și pentru a fluidiza traficul într-o zonă aglomerată zona Năvodari – Lumina și legătura cu autostrada A4, avem în vedere crearea unei rute alternative în zona comunei Lumina și am făcut deja demersurile pentru a prelua terenurile necesare atât de la Primăria orașului Năvodari, cât și Primăria orașului Ovidiu”, a detaliat Răzvan Filipescu la evenimentul Mediafax.

În zona de sud a litoralul urmează să fie reabilitate alte drumuri.

„Al doilea proiect pe care ne concentrăm este reabilitarea unor drumuri județene care acum sunt de pământ din sudul litoralului, zona Amzacea-Pecineaga, pe Pecineaga – Vânători și care să facă ulterior legătura cu stațiunile din sudul litoralului pentru a descărca traficul din zona Medgidia, astfel încât cei care vor să ajungă în sudul litoralului să nu mai intre în orașul Constanța sau să ajungă în zona Agigea, să coboare direct de pe autostradă din zona Medgidia și să se ducă spre sudul litoralului. Sunt proiecte care unele sunt în execuție, altele sunt în etapa de proiectare. Ne dorim ca începând cu anul viitor să intrăm în partea de execuție”, a precizat oficialul CJ Constanța.

Termenul de finalizare depinde de durata procedurilor.

„Noi ne dorim ca în cel mai scurt timp, dar este foarte important că le-am pus pe un făgaș și am lucrat la partea de documentație, am luat autorizații și avize acolo unde este necesar”, a afirmat Răzvan Filipescu.

Trei obiective culturale au aduse în circuitul turistic

În ceea ce privește acțiunile pentru atragerea turiștilor și dincolo de zilele de plajă din sezon, vicepreședintele CJ Constanța a menționat investițiile derulate și demersurile pentru promovarea evenimentelor din județ.

„Susținem turismul în principal prin dezvoltarea infrastructurii turistice și valorificarea patrimoniului cultural pe care noi îl avem. Am redat în ultimul an de zile trei obiective importante circuitului turistic: Mormântul Hypogeu, Cetatea Carsium de la Hârșova și urmează Edificiului roman cu mozaic. Avem în curs de finalizare extinderea bazinelor la Delfinariul din Constanța. Urmează să intre în reabilitare o altă clădire emblematică, respectiv clădirea care acum găzduiește Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța”, a detaliat Răzvan Filipescu.

CJ Constanța e implicat și în susținerea unor evenimente cu impact asupra turismului și aici vorbim despre evenimente culturale, cum au fost Festivalul de la Mamaia, care este finanțat de Consiliul Județean Constanța, sau Stagiunea Estivală a Artelor, care este cea mai lungă stagiune din România, unde, pentru prima oară anul acesta, am făcut un protocol de colaborare cuști organizatorii Festivalul Enescu și a adus festivalu Enescu a Constanța.

Autoritățile județene s-au implicat și în organizarea de evenimente sportive, dar și conferințe și manifestări științifice, medicale, academice, științifice, precum sesiuni internaționale despre arheologie, care pun Constanța pe harta marilor evenimente la nivel european.

„De asemenea, avem în vedere organizarea de evenimente care să valorifice gastronomia multietnică din județul Constanța, pentru că nu trebuie să uităm că în județul nostru și în Dobrogea, în general, conviețuiesc peste 14 etnii, reprezentând un exemplu de bună convințuire la nivel internațional”, a declarat vicepreședintele CJ Constanța, la evenimentul Mediafax.

Conferința Mediafax a fost organizată alături de partenerii Transgaz, Port Constanța, Oil Terminal, Profi, Novum by the Sea, Monarc Hotels și Radisson Blu Hotel and Residences Mamaia, fiind găzduită de Cazinoul Constanța.