Cât de mare este poluarea inhalată de călători la metrou și în ce stadiu este construcția unui nou pasaj la Piața Unirii? Răspunsul directorului general al Metrorex

Tunelurile din rețeaua Metrorex sunt spălate manual, după ce trenul special utilizat în trecut nu a mai putut fi autorizat, a transmis directorul general al companiei Metrorex, ec. Mariana Miclăuș, pentru Mediafax. Solicitarea a fost transmisă la începutul lunii, pentru informații oficiale, după ce sindicaliștii Metrorex au reclamat un grad ridicat de poluare ca urmare a scoaterii din funcțiune a acestui tren din lipsa fondurilor.

Compania care asigură serviciul public de transport de persoane pe rețeaua sa de căi ferate subterane și supraterane din Capitală este controlată de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar unic.

Deşi acoperă numai 5 % din lungimea întregii reţele de transport public a capitalei, Metrorex asigură transportul a cca. 21% din volumul total al călătorilor ce utilizează mijloacele de transport în comun din Municipiul Bucureşti, potrivit raportului de activitate pe 2024.

În anul 2024, numărul de călători transportați a crescut față de anul precedent, deși acesta rămăsese scăzut față de anii anteriori pandemiei, respectiv o medie de circa 400.000 călători pe zi.În condiții normale metroul bucureştean transportă în medie circa 500.000 de călători pe zi, respectiv circa 15 milioane călători într-o lună.

De ce nu mai funcționează trenul special de spălare a tunelurilor

„De mai bine de doi ani, Metrorex nu mai dispune de serviciile trenului special de spălare a tunelurilor. Acesta s-a defectat în 2023 și de atunci încoace nu s-au mai găsit fondurile necesare efectuării reparației și repunerii acestuia în activitate. Rolul său era unul foarte important, chiar dacă unora li se poate părea banal. În fiecare noapte, acest tren circula prin toate tunelurile metroului și le spăla cu ajutorul instalațiilor speciale cu care era prevăzut. Vă asigur că după 16 ore de circulație, se strânge constant o cantitate de pilitură, dar și de praf, iar intervenția acestuia avea rostul ei”, declarase, pe 30 august, Marian Artimon, liderul Sindicatului Unitatea de la Metrou, pentru bugetul.ro.

„Vehiculul de spălare a tunelurilor a fost autorizat să circule pe infrastructura Metrorex până la data de 2 aprilie 2024, dată la care s-a impus efectuarea unei revizii capitale a utilajului. În prezent, firma care asigura mentenanța vehiculelor care circulă pe infrastructura de metrou nu deține această autorizație conform prevederilor OMT 290/2000, privind omologarea tehnică și autorizarea vehiculelor feroviare. De aceea, lucrarea de spălare a tunelurilor se realizează manual de către echipe specializate pentru revizia și întreținerea tunelurilor la nivelul căii de rulare, pe toată raza de activitate a Metrorex”, a transmis directorul general al Metrorex, ec. Mariana Miclăuș.

La întrebările Mediafax, șefa Metrorex a detaliat modul de calculare a gradului de poluare și măsurile luate de responsabili.

„Ventilația în stațiile și tunelurile de metrou se realizează cu instalațiile de ventilație generală și tehnologică care asigură prin funcționarea lor, atât în condiții normale, cât și în cazul unor situații de urgență, microclimatul pentru publicul călător și personalul de exploatare a metroului, respectiv microclimatul necesar bunei exploatări a instalațiilor tehnologice specifice metroului”, a precizat ec. Mariana Miclăuș.

Potrivit oficialului, statistic, nivelul calității aerului în spațiile destinate publicului călător, vestibule și peroane este mult mai bun față de calitatea aerului din spațiile tehnice. Acest lucru se datorează circulației aerului într-un spațiu semideschis, respectiv în stație.

În ceea ce privește calitatea aerului din metrou, aceasta depinde atât de calitatea aerului preluat de la suprateran cât și de factori interni specifici activității de transport de mare capacitate a călătorilor în subteran.

Șefa Metrorex a menționat că studiilor internaționale consultate efectuate în alte sisteme de transport al călătorilor cu metrou în diferite orașe au conchis că valorile pulberilor în suspensie PM10 sunt influențate de mai mulți factori, principalul fiind pulberile în suspensie de la suprateran care sunt introduse de sistemul de ventilație al metroului. La acestea se adaugă pulberile rezultate din contactul șinei și a roții trenului, pulberile rezultate în urma frânării trenurilor, dar și adâncimea stației și tunelului și frecvența de circulație a trenurilor.

Ce spune legea

Potrivit șefei Metrorex, legislația la nivel național și european nu face referire la valorile maxime admisibile pentru sisteme de transport al călătorilor în subteran.

Ceea ce au arătat studiile citate este că oricine coboară să ia metroul spre casă sau spre job inhalează mai multe pulberi în suspensie decât la suprafață.

„La nivel internațional s-au efectuat studii privind calitatea aerului în sistemele de transport al călătorilor în subteran (metrou). Concluziile acestor studii arată că în toate sistemele de transport al călătorilor cu metroul, valorile înregistrate în subteran ale pulberilor în suspensie PM10 sunt de la 1,3 până la de 10 ori mai ridicate decât valorile maxime admise la suprateran”, a declarat ec. Mariana Miclăuș.

Astfel, spune directorul general al companiei, Metrorex are în vedere modernizarea treptată a instalațiilor de ventilație din stațiile vechi și supraînălțarea prizelor de aer, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Printre măsuri permanente deja aplicate se numără curățarea periodică a suprafețelor din stațiile de metrou (de exemplu, peroanele stațiilor se curăță zilnic, pe timp de noapte), curățarea și spălarea periodică a centralelor de ventilație generală, curățenia zilnică în centrala de ventilație (priză de aer, cameră ventilatoare etc.) și intervențiile rapide în cazul identificării unor depășiri față de valorile de referință, prin măsuri corective dispuse de echipele tehnice.

De ce se permite deschiderea geamurilor în metrou

La întrebarea reporterului Mediafax, directorul general al companiei a explicat și de ce nu sunt blocate geamurile din metrou pentru a nu fi deschise în timpul mersului de către unii călători.

„Referitor la blocare geamurilor vă precizăm că trenurile de metrou din generaţia nouă, din care fac parte trenurile Bombardier în circulaţie pe Magistralele 1, 3 şi 5 şi trenurile CAF în circulaţie pe Magistrala 2, nu sunt dotate cu instalaţii de condiţionare a aerului în saloanele pentru călători, acestea sunt dotate cu instalaţii de ventilaţie forţată a salonului pentru călători, instalaţii ce preiau aerul din exteriorul vagonului, îl trec printr-un sistem de filtrare şi apoi îl distribuie (fără a fi răcit) uniform în interiorul vagonului pentru a fi ventilate toate zonele interiorului vagonului, cu respectarea parametrilor impuşi de normele şi standardele europene aplicabile”, a menționat ec. Mariana Miclăuș.

Potrivit oficialului Metrorex, aceste instalaţii de ventilaţie forţată funcţionează automat odată cu energizarea trenului, mecanicul neavând la dispoziţie elemente de reglaj.

„Mecanicii de tren prin instrucţiunile de seviciu au obligația să menţină în permanenţă instalaţiile de ventilaţie ale vagoanelor. Pe parcursul exploatării, urmare a numeroaselor solicitări primite de la publicul călător ȋn special pe parcursul sezonului cald, atunci când aceştia reclamă aducerea unui aport suplimentar de aer, faţă de cel normal al instalaţiei de ventilaţie a salonului pentru călători, Metrorex a luat măsura montării la toate trenurile tip nou, a ferestrelor rabatabile. Astfel, ferestrele pot fi deschise atunci când unii călători doresc un aport de aer mai mare, obţinut din ventilaţia naturală, suplimentar faţă de ventilaţia forţată. Totodată, precizăm că nu există un sistem de blocare a ferestrelor rabatabile pe poziția închis”, a precizat directorul general al companiei.

Stadiul lucrărilor de la Piața Unirii

Lucrările de la planșeul de la Piața Unirii favorizează creșterea nivelului de pulberi, după cum au semnalat și sindicaliștii, care spun că angajații companiei constată în fiecare zi o cantitate semnificativă de praf prezentă pe birourile unde lucrează.

„Personalul Metrorex ia măsuri pentru controlul poluării determinate de lucrările de la planșeu asigurând zilnic curățenia în prizele de aer aferente sistemelor de ventilație. În cazul unei suspiciuni de poluare accidentală personalul specializat al Metrorex contactează antreprenorul general responsabil cu execuția lucrărilor pentru eliminarea rapidă a sursei de poluare”, a replicat ec. Mariana Miclăuș.

Directorul general al companiei a detaliat și ultimele demersuri privind construirea unui nou pasaj de corespondență, dată fiind aglomerația de pe cel existent la orele de vârf.

„În cadrul analizelor de coordonare privind execuția lucrărilor la planșeul din Piața Unirii, au fost parcurse și posibilitățile tehnice de realizare a unui nou pasaj de corespondență între stațiile de metrou Piața Unirii 1- Piața Unirii 2. La acest moment nu a fost stabilită o soluție tehnică finală de realizare a acestui nou pasaj de corespondență, încă fiind analizate eventualele trasee și implicațiile operaționale, atât aferente celor două stații de metrou menționate mai sus, cât și aferente celorlalte construcții subterane și supraterane din zona de influență”, a precizat ec. Mariana Miclăuș pentru Mediafax.