Comisia Europeană cere statelor membre să-şi modernizeze sistemele de venit minim

Potrivit unui comunicat al CE, deşi sistemele de venit minim există în toate statele membre, gradul lor de adecvare, acoperire şi eficacitate în ceea ce priveşte sprijinirea persoanelor variază în mod semnificativ.

Propunerea de recomandare a Consiliului prezentată miercuri oferă statelor membre orientări clare cu privire la modalităţile de a asigura eficacitatea sistemelor lor de venit minim în combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii active în societate şi pe pieţele forţei de muncă.

Astfel, statelor membre li se recomandă, printre altele, să stabilească nivelul sprijinului pentru venit printr-o metodologie transparentă şi solidă. „Statele membre ar trebui să atingă un nivel adecvat al sprijinului pentru venit până cel târziu la sfârşitul anului 2030, protejând în acelaşi timp sustenabilitatea finanţelor publice. Să revizuiască şi să ajusteze anual, dacă este necesar, nivelul sprijinului pentru venit”, arată CE.

De asemenea, pentru a promova egalitatea de gen şi independenţa economică, în special pentru femei şi pentru adulţii tineri, statele membre ar trebui să faciliteze primirea de sprijin pentru venit per persoană, şi nu per gospodărie, fără a mări neapărat nivelul global al prestaţiilor per gospodărie. În plus, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura utilizarea venitului minim de către gospodăriile monoparentale, conduse în principal de femei.

Totodată, CE cere ca procedurile de depunere a cererilor să fie accesibile, simplificate şi însoţite de informaţii uşor de înţeles. Decizia privind cererea de venit minim ar trebui să fie emisă în termen de 30 de zile de la depunere, cu posibilitatea revizuirii deciziei.

„Sistemele de venit minim ar trebui să ajute oamenii să îşi găsească un loc de muncă şi să îl păstreze, de exemplu, prin educaţie şi formare favorabile incluziunii, sprijin pentru plasament pe piaţa muncii, sprijin post-plasament şi mentorat. Ar trebui să fie posibil să se combine sprijinul pentru venit cu veniturile obţinute din munca desfăşurată pentru intervale mai scurte, de exemplu în timpul perioadei de probă sau al stagiilor”, se mai arată în comunicat.

CE mai precizează că statele membre ar trebui să efectueze o evaluare individuală, multidimensională a nevoilor, pentru a identifica obstacolele cu care se confruntă beneficiarii în ceea ce priveşte incluziunea socială şi/sau găsirea unui loc de muncă şi sprijinul necesar pentru îndepărtarea lor. Pe această bază, în termen de cel mult trei luni de la accesarea venitului minim, beneficiarii ar trebui să primească un plan de incluziune care să definească obiective comune, un calendar şi un pachet de sprijin adaptat pentru atingerea acestui obiectiv.

Venitul minim reprezintă plăţi în numerar care vin în ajutorul gospodăriilor unde acest sprijin este necesar pentru a reduce decalajul în materie de venit până la un anumit nivel, pentru a plăti facturile şi pentru a avea o viaţă demnă.

Conform CE, propunerea va contribui la atingerea obiectivelor sociale ale UE pentru 2030 legate de reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune cu cel puţin 15 milioane. Totodată, ea va ajuta statele membre să atingă obiectivul ca cel puţin 78 % din populaţia cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă.