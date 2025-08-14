Linia feroviară București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră va fi modernizată

Valoarea contractului este de 2.108.256.817,28 lei (fără TVA). Durata totală a proiectului este de 158 de luni, din care 6 luni sunt alocate activității de proiectare, 30 de luni execuției lucrărilor, garanție 120 luni și activități după recepția finală 2 luni.

„Finanțarea este asigurată prin Acordul de Grant nr. 101122601/11.10.2023 – 22-RO-TC-Giurgiu Stage II, semnat în cadrul programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF 2021-2027, cu cofinanțare din Bugetul de Stat (Titlul de cheltuială 56.68 – Transferuri pentru susținerea proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei). Implementarea acestui proiect strategic va contribui la creșterea competitivității economice a României prin modernizarea infrastructurii feroviare și integrarea acesteia în rețeaua de transport european TEN-T, susținând dezvoltarea pieței interne și promovând transportul durabil”, precizează comunicatul transmis de CFR.

Printre efectele concrete se află o mobilitate și o accesibilitate mai bune pentru locuitorii și firmele din Ilfov și Giurgiu, creșterea atractivității municipiului Giurgiu și a conexiunilor sale cu rețelele europene de transport, stimularea investițiilor în zone cu potențial economic precum Parcul Industrial și Tehnologic Giurgiu Nord, Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius și hub-ul „High Performance Green Port”, creșterea vitezei medii a trenurilor și reducerea timpului de parcurs, sporirea siguranței și a confortului călătorilor, reducerea poluării și a impactului negativ asupra mediului, precum și fluidizarea traficului feroviar în București și localitățile din jur.

„Prin realizarea investiției, CFR SA își propune să transfere o parte semnificativă a traficului de pasageri și marfă de pe rutier pe feroviar, pe traseul strategic București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, consolidând astfel rolul transportului pe calea ferată în economia națională și în rețeaua europeană de transport”, scrie în comunicat.