Prima pagină » Economic » Constanța, o nouă centrală termoelectrică de sute de milioane de lei prin PNRR

Constanța, o nouă centrală termoelectrică de sute de milioane de lei prin PNRR

O investiție de sute de milioane de lei, finanțată în mare parte prin PNRR, va asigura constănțenilor eficiență energetică și siguranță în furnizarea căldurii și apei calde la costuri sustenabile, a anunță ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Constanța, o nouă centrală termoelectrică de sute de milioane de lei prin PNRR
Galerie Foto 4
Sursă foto: Facebook / Dragoș Pîslaru
Andreea Tobias
26 aug. 2025, 17:34, Economic

Noua centrală termoelectrică se construiește pe amplasamentul vechiului CET Palas, cu termen de finalizare în iunie 2026.

Centrala va funcționa inițial pe gaz natural, dar este pregătită să utilizeze hidrogen verde pentru tranziția către energie curată.

În paralel, reabilitarea rețelelor termice primare de transport al energiei termice, finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), este aproape finalizată, cu un stadiu al lucrărilor de peste 98%.

Pîslaru a avut discuții cu primarul Constanței, Vergil Chițac, despre susținerea acestor investiții esențiale pentru oraș.

Ministrul a subliniat că noua centrală va oferi eficiență energetică și siguranță pentru locuitori, asigurând căldură și apă caldă la costuri sustenabile.

Centrala modernă va fi capabilă să răspundă provocărilor climatice și nevoilor comunității locale, reprezentând un beneficiu direct pentru locuitorii Constanței prin asigurarea atât a producției, cât și a transportului eficient al energiei termice.