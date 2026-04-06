Reprezentanții sectorului agricol sunt așteptați la Bruxelles, pe 13 aprilie, pentru discuții cu Comisia Europeană, în contextul în care scumpirea accelerată a îngrășămintelor pune o presiune tot mai mare asupra fermierilor europeni. Conflictul din Orientul Mijlociu și efectele sale asupra pieței globale riscă să adâncească și mai mult criza din agricultură, avertizează producătorii.
Criză în agricultura UE: fermierii cer ajutor de urgență la Bruxelles
Sursa foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
06 apr. 2026, 05:37, Economic

„Situația este foarte gravă”, a declarat pentru AFP Amaury Poncelet, fermier cultivator de cereale din centrul Belgiei. Acesta spune că, în iarna aceasta, a cumpărat îngrășăminte la 380 de euro pe tonă, față de 330 de euro vara trecută. Potrivit lui, după escaladarea tensiunilor din Iran, prețurile au continuat să crească.

Blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz de către Iran, ca reacție la atacurile americano-israeliene, a afectat puternic piața globală. Aproximativ o treime din îngrășămintele transportate pe mare ajung pe piața mondială prin acest punct strategic. ONU și-a exprimat deja îngrijorarea, în special în privința impactului asupra țărilor în curs de dezvoltare.

În Europa, prețul îngrășămintelor pe bază de azot, produse din gaze, a crescut cu aproximativ 20% în ultima lună și se apropie de 500 de euro pe tonă. Pentru fermieri, aceasta este o nouă lovitură, după scumpirile generate deja de războiul din Ucraina.

Producătorii de cereale, mari consumatori de îngrășăminte, sunt printre cei mai afectați, arată Luc Vernet, reprezentant al think tank-ului Farm Europe. „Nu au reușit să-și asigure un trai decent în ultimii trei ani”, a spus acesta. În Franța, aproximativ 300.000 de hectare de teren folosite anterior pentru cultivarea cerealelor au fost lăsate pârloagă sau abandonate din 2022, a adăugat Vernet.

Se cere intervenția Comisiei

Pe fondul crizei, Bruxellesul se confruntă din nou cu apeluri la intervenție. Comisia Europeană a impus deja taxe vamale ridicate pentru îngrășămintele din Rusia, unul dintre marii producători mondiali, și intenționează să oprească importurile până în 2022, într-o încercare de a reduce veniturile care alimentează mașina de război a Moscovei.

Franța și organizațiile fermierilor cer acum suspendarea aplicării taxei europene la frontieră pe carbon pentru îngrășăminte. Totuși, Comisia a exclus deocamdată această variantă.

Susținătorii taxei spun că aceasta vizează importurile cu emisii mari de carbon și urmărește să protejeze industria europeană, supusă unor reguli stricte de mediu. În opinia lor, dezvoltarea producției interne este esențială pentru ca Europa să evite pe viitor o criză similară.

Războiul cu Iranul a arătat clar că „menținerea unei producții interne puternice de îngrășăminte este de importanță strategică pentru Europa”, a transmis Fertilizers Europe, organizație reprezentativă a industriei.

O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a declarat că executivul comunitar monitorizează constant evoluția prețurilor și că a luat deja mai multe măsuri pentru a sprijini fermierii în privința accesibilității îngrășămintelor. Printre acestea se numără suspendarea taxelor la import pentru toate produsele, cu excepția celor din Rusia și Belarus, precum și ajustarea mecanismului de taxare la frontieră pentru a-i reduce impactul.

Comisia promite un plan de acțiune în luna mai, care va viza „vulnerabilitățile structurale și dezechilibrele de piață” și va urmări creșterea producției interne, inclusiv prin alternative cu emisii reduse de carbon.

Până atunci însă, sectorul rămâne sub presiune. Potrivit lui Luc Vernet, unele proiecte „verzi” din domeniu au fost deja abandonate din cauza costurilor prea mari, iar altele se află abia în faze incipiente.

