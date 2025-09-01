Prima pagină » Economic » Curs valutar, 1 septembrie. Euro și aurul au fost mai scumpe

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru luni, 1 septembrie 2025. Moneda europeană a urcat în fața leului, la fel aurul și lira sterlină. Dolarul american și francul elvețian au fost cotate în scădere.
Maria Miron
01 sept. 2025, 13:24, Economic

Moneda europeană a început prima lună de toamnă în urcare, fiind cotată de BNR la 5,0725 lei. În schimb, dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3271 lei, respectiv 5,4141 lei. Lira sterlină  a fost evaluată în creștere, la 5,8564 lei.

Gramul de aur a fost 482,6091 lei, mai scump cu aproape 7 lei față de cotația anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9339 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0725
Dolarul SUA USD 4,3271
Francul elvețian CHF 5,4141
Lira sterlină GPB 5,8564
Gramul de aur XAU 482,6091
Dolarul australian AUD 2,8363
Dolarul canadian CAD 3,1499
Coroana cehă CZK 0,2077
Coroana daneză DKK 0,6795
Lira egipteană EGP 0,0891
100 Forinți maghiari HUF 1,2825
100 Yeni japonezi JPY 2,9427
Leul moldovenesc MDL 0,2614
Coroana norvegiană NOK 0,4326
Zlotul polonez PLN 1,1924
Coroana suedeză SEK 0,4602
Lira turcească TRY 0,1052
Rubla rusească RUB 0,0536
Leva bulgărească BGN 2,5935
Randalul sud-african ZAR 0,2463
Realul brazilian BRL 0,7965
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6066
Rupia indiană INR 0,0491
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3107
Peso-ul mexican MXN 0,2324
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5568
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1046
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1781
Bahtul thailandez THB 0,1340
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5550
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
Shekelul israelian ILS 1,2924
100 Coroane islandeze ISK 3,5373
Ringgitul malaysian MIR 1,0242
Peso-ul filipinez PHP 0,0756
Dolarul singaporez SGD 3,3720
DST XDR 5,9339

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.