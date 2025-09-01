Curs valutar, 1 septembrie. Euro și aurul au fost mai scumpe

Moneda europeană a început prima lună de toamnă în urcare, fiind cotată de BNR la 5,0725 lei. În schimb, dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3271 lei, respectiv 5,4141 lei. Lira sterlină a fost evaluată în creștere, la 5,8564 lei.

Gramul de aur a fost 482,6091 lei, mai scump cu aproape 7 lei față de cotația anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9339 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0725 Dolarul SUA USD 4,3271 Francul elvețian CHF 5,4141 Lira sterlină GPB 5,8564 Gramul de aur XAU 482,6091 Dolarul australian AUD 2,8363 Dolarul canadian CAD 3,1499 Coroana cehă CZK 0,2077 Coroana daneză DKK 0,6795 Lira egipteană EGP 0,0891 100 Forinți maghiari HUF 1,2825 100 Yeni japonezi JPY 2,9427 Leul moldovenesc MDL 0,2614 Coroana norvegiană NOK 0,4326 Zlotul polonez PLN 1,1924 Coroana suedeză SEK 0,4602 Lira turcească TRY 0,1052 Rubla rusească RUB 0,0536 Leva bulgărească BGN 2,5935 Randalul sud-african ZAR 0,2463 Realul brazilian BRL 0,7965 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6066 Rupia indiană INR 0,0491 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3107 Peso-ul mexican MXN 0,2324 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5568 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1046 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1781 Bahtul thailandez THB 0,1340 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5550 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,2924 100 Coroane islandeze ISK 3,5373 Ringgitul malaysian MIR 1,0242 Peso-ul filipinez PHP 0,0756 Dolarul singaporez SGD 3,3720 DST XDR 5,9339

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.