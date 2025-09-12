Prima pagină » Economic » Curs valutar, 12 septembrie 2025: Euro a scăzut. Aurul a fost mai scump

Curs valutar, 12 septembrie 2025: Euro a scăzut. Aurul a fost mai scump

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 12 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat, iar aurul a fost evaluat în creștere.
Maria Miron
12 sept. 2025, 13:54, Economic

Potrivit BNR, euro a coborât, fiind cotată de BNR la 5,0694 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3258 lei, respectiv 5,4221 lei și 5,8565 lei.

Gramul de aur a urcat din nou, cu mai mult de 1,5 lei, fiind cotat la 506,8417 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9302 lei.

 

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0694
Dolarul SUA USD 4,3258
Francul elvețian CHF 5,4221
Lira sterlină GPB 5,8565
Gramul de aur XAU 506,8417
Dolarul australian AUD 2,8769
Dolarul canadian CAD 3,1257
Coroana cehă CZK 0,2082
Coroana daneză DKK 0,6791
Lira egipteană EGP 0,0898
100 Forinți maghiari HUF 1,2943
100 Yeni japonezi JPY 2,9233
Leul moldovenesc MDL 0,2601
Coroana norvegiană NOK 0,4377
Zlotul polonez PLN 1,1906
Coroana suedeză SEK 0,4630
Lira turcească TRY 0,1048
Rubla rusească RUB 0,0511
Leva bulgărească BGN 2,5920
Randalul sud-african ZAR 0,2490
Realul brazilian BRL 0,8026
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6073
Rupia indiană INR 0,0490
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3110
Peso-ul mexican MXN 0,2339
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5757
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1048
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1778
Bahtul thailandez THB 0,1363
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5558
100 Rupii indoneziene IDR 0,0264
Shekelul israelian ILS 1,2981
100 Coroane islandeze ISK 3,5401
Ringgitul malaysian MIR 1,0287
Peso-ul filipinez PHP 0,0757
Dolarul singaporez SGD 3,3713
DST XDR 5,9302

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.