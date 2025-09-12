Curs valutar, 12 septembrie 2025: Euro a scăzut. Aurul a fost mai scump

Potrivit BNR, euro a coborât, fiind cotată de BNR la 5,0694 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3258 lei, respectiv 5,4221 lei și 5,8565 lei.

Gramul de aur a urcat din nou, cu mai mult de 1,5 lei, fiind cotat la 506,8417 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9302 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0694 Dolarul SUA USD 4,3258 Francul elvețian CHF 5,4221 Lira sterlină GPB 5,8565 Gramul de aur XAU 506,8417 Dolarul australian AUD 2,8769 Dolarul canadian CAD 3,1257 Coroana cehă CZK 0,2082 Coroana daneză DKK 0,6791 Lira egipteană EGP 0,0898 100 Forinți maghiari HUF 1,2943 100 Yeni japonezi JPY 2,9233 Leul moldovenesc MDL 0,2601 Coroana norvegiană NOK 0,4377 Zlotul polonez PLN 1,1906 Coroana suedeză SEK 0,4630 Lira turcească TRY 0,1048 Rubla rusească RUB 0,0511 Leva bulgărească BGN 2,5920 Randalul sud-african ZAR 0,2490 Realul brazilian BRL 0,8026 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6073 Rupia indiană INR 0,0490 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3110 Peso-ul mexican MXN 0,2339 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5757 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1048 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1778 Bahtul thailandez THB 0,1363 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5558 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,2981 100 Coroane islandeze ISK 3,5401 Ringgitul malaysian MIR 1,0287 Peso-ul filipinez PHP 0,0757 Dolarul singaporez SGD 3,3713 DST XDR 5,9302

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.