Curs valutar, 11 septembrie 2025: Euro și aurul s-au ieftinit

Potrivit BNR, euro a coborât din nou, fiind cotată de BNR la 5,0707 lei. Dolarul american a fost evaluat la 4,3397 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4290 lei, respectiv 5,8604 lei.

Gramul de aur a scăzut aproximativ 3,5 lei, fiind cotat la 505,2770 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat la 5,9424 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0707 Dolarul SUA USD 4,3397 Francul elvețian CHF 5,4290 Lira sterlină GPB 5,8604 Gramul de aur XAU 505,2770 Dolarul australian AUD 2,8660 Dolarul canadian CAD 3,1258 Coroana cehă CZK 0,2076 Coroana daneză DKK 0,6792 Lira egipteană EGP 0,0900 100 Forinți maghiari HUF 1,2900 100 Yeni japonezi JPY 2,9330 Leul moldovenesc MDL 0,2597 Coroana norvegiană NOK 0,4371 Zlotul polonez PLN 1,1884 Coroana suedeză SEK 0,4631 Lira turcească TRY 0,1048 Rubla rusească RUB 0,0510 Leva bulgărească BGN 2,5926 Randalul sud-african ZAR 0,2473 Realul brazilian BRL 0,8028 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6091 Rupia indiană INR 0,0491 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3116 Peso-ul mexican MXN 0,2329 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5723 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1051 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1815 Bahtul thailandez THB 0,1362 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5572 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3001 100 Coroane islandeze ISK 3,5509 Ringgitul malaysian MIR 1,0279 Peso-ul filipinez PHP 0,0759 Dolarul singaporez SGD 3,3774 DST XDR 5,9424

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.