Prima pagină » Economic » Curs valutar, 11 septembrie 2025: Euro și aurul s-au ieftinit

Curs valutar, 11 septembrie 2025: Euro și aurul s-au ieftinit

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 11 septembrie 2025: moneda europeană și gramul de aur au scăzut ușor. Lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat, iar dolarul american a fost evaluat în creștere.
Curs valutar, 11 septembrie 2025: Euro și aurul s-au ieftinit
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
11 sept. 2025, 13:25, Economic

Potrivit BNR, euro a coborât din nou, fiind cotată de BNR la 5,0707 lei. Dolarul american a fost evaluat la 4,3397 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4290 lei, respectiv 5,8604 lei.

Gramul de aur a scăzut aproximativ 3,5 lei, fiind cotat la 505,2770 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat la 5,9424 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0707
Dolarul SUA USD 4,3397
Francul elvețian CHF 5,4290
Lira sterlină GPB 5,8604
Gramul de aur XAU 505,2770
Dolarul australian AUD 2,8660
Dolarul canadian CAD 3,1258
Coroana cehă CZK 0,2076
Coroana daneză DKK 0,6792
Lira egipteană EGP 0,0900
100 Forinți maghiari HUF 1,2900
100 Yeni japonezi JPY 2,9330
Leul moldovenesc MDL 0,2597
Coroana norvegiană NOK 0,4371
Zlotul polonez PLN 1,1884
Coroana suedeză SEK 0,4631
Lira turcească TRY 0,1048
Rubla rusească RUB 0,0510
Leva bulgărească BGN 2,5926
Randalul sud-african ZAR 0,2473
Realul brazilian BRL 0,8028
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6091
Rupia indiană INR 0,0491
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3116
Peso-ul mexican MXN 0,2329
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5723
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1051
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1815
Bahtul thailandez THB 0,1362
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5572
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
Shekelul israelian ILS 1,3001
100 Coroane islandeze ISK 3,5509
Ringgitul malaysian MIR 1,0279
Peso-ul filipinez PHP 0,0759
Dolarul singaporez SGD 3,3774
DST XDR 5,9424

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.