Curs valutar, 16 septembrie. Euro și aurul revin pe trendul ascendent

Euro a urcat nesemnificativ, cu două sutimi de ban, fiind cotată de BNR la 5,0634 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,2848 lei, respectiv 5,4177 lei 5,8462 lei.

Aurul și-a reluat trendul de creștere, un gram fiind evaluat la 509,4008 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,8972 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0634 Dolarul SUA USD 4,2848 Francul elvețian CHF 5,4177 Lira sterlină GPB 5,8462 Gramul de aur XAU 509,4008 Dolarul australian AUD 2,8579 Dolarul canadian CAD 3,1128 Coroana cehă CZK 0,2082 Coroana daneză DKK 0,6783 Lira egipteană EGP 0,0890 100 Forinți maghiari HUF 1,2992 100 Yeni japonezi JPY 2,9174 Leul moldovenesc MDL 0,2600 Coroana norvegiană NOK 0,4361 Zlotul polonez PLN 1,1915 Coroana suedeză SEK 0,4632 Lira turcească TRY 0,1036 Rubla rusească RUB 0,0519 Leva bulgărească BGN 2,5889 Randalul sud-african ZAR 0,2468 Realul brazilian BRL 0,8059 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6023 Rupia indiană INR 0,0487 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3102 Peso-ul mexican MXN 0,2335 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5600 Dinarul sârbesc RSD 0,0432 Hryvna ucraineană UAH 0,1041 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1666 Bahtul thailandez THB 0,1353 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5507 100 Rupii indoneziene IDR 0,0261 Shekelul israelian ILS 1,2825 100 Coroane islandeze ISK 3,5359 Ringgitul malaysian MIR 1,0190 Peso-ul filipinez PHP 0,0752 Dolarul singaporez SGD 3,3548 DST XDR 5,8972

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.