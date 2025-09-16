Prima pagină » Economic » Curs valutar, 16 septembrie. Euro și aurul revin pe trendul ascendent

Curs valutar, 16 septembrie. Euro și aurul revin pe trendul ascendent

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 16 septembrie 2025: moneda europeană a urcat ușor, iar aurul a fost evaluat în creștere. 
16 sept. 2025, 13:36, Economic

Euro a urcat nesemnificativ, cu două sutimi de ban, fiind cotată de BNR la 5,0634 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,2848 lei, respectiv 5,4177 lei 5,8462 lei.

Aurul și-a reluat trendul de creștere, un gram fiind evaluat la 509,4008 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,8972 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0634
Dolarul SUA USD 4,2848
Francul elvețian CHF 5,4177
Lira sterlină GPB 5,8462
Gramul de aur XAU 509,4008
Dolarul australian AUD 2,8579
Dolarul canadian CAD 3,1128
Coroana cehă CZK 0,2082
Coroana daneză DKK 0,6783
Lira egipteană EGP 0,0890
100 Forinți maghiari HUF 1,2992
100 Yeni japonezi JPY 2,9174
Leul moldovenesc MDL 0,2600
Coroana norvegiană NOK 0,4361
Zlotul polonez PLN 1,1915
Coroana suedeză SEK 0,4632
Lira turcească TRY 0,1036
Rubla rusească RUB 0,0519
Leva bulgărească BGN 2,5889
Randalul sud-african ZAR 0,2468
Realul brazilian BRL 0,8059
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6023
Rupia indiană INR 0,0487
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3102
Peso-ul mexican MXN 0,2335
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5600
Dinarul sârbesc RSD 0,0432
Hryvna ucraineană UAH 0,1041
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1666
Bahtul thailandez THB 0,1353
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5507
100 Rupii indoneziene IDR 0,0261
Shekelul israelian ILS 1,2825
100 Coroane islandeze ISK 3,5359
Ringgitul malaysian MIR 1,0190
Peso-ul filipinez PHP 0,0752
Dolarul singaporez SGD 3,3548
DST XDR 5,8972

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.