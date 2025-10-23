Curs valutar, 23 octombrie. Euro scade, aurul urcă din nou

Moneda europeană a scăzut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0823 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3826 lei, respectiv 5,4929 lei, iar lira sterlină a fost evaluată în creștere, la 5,8522 lei.

Gramul de aur a fost 580,0143 lei, în urcare cu aproximativ 7,50 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9693 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0823 Dolarul SUA USD 4,3826 Francul elvețian CHF 5,4929 Lira sterlină GPB 5,8522 Gramul de aur XAU 580,0143 Dolarul australian AUD 2,8541 Dolarul canadian CAD 3,1323 Coroana cehă CZK 0,2091 Coroana daneză DKK 0,6804 Lira egipteană EGP 0,0921 100 Forinți maghiari HUF 1,3026 100 Yeni japonezi JPY 2,8719 Leul moldovenesc MDL 0,2570 Coroana norvegiană NOK 0,4386 Zlotul polonez PLN 1,2004 Coroana suedeză SEK 0,4654 Lira turcească TRY 0,1045 Rubla rusească RUB 0,0539 Leva bulgărească BGN 2,5986 Randalul sud-african ZAR 0,2526 Realul brazilian BRL 0,8111 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6153 Rupia indiană INR 0,0499 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3045 Peso-ul mexican MXN 0,2379 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5193 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1045 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1932 Bahtul thailandez THB 0,1336 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5639 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3249 100 Coroane islandeze ISK 3,5741 Ringgitul malaysian MIR 1,0363 Peso-ul filipinez PHP 0,0748 Dolarul singaporez SGD 3,3734 DST XDR 5,9693

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.