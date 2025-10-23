Prima pagină » Economic » Curs valutar, 23 octombrie. Euro scade, aurul urcă din nou

Curs valutar, 23 octombrie. Euro scade, aurul urcă din nou

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 23 octombrie 2025.
Maria Miron
23 oct. 2025, 13:27, Economic

Moneda europeană a scăzut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0823 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3826 lei, respectiv 5,4929 lei, iar lira sterlină a fost evaluată în creștere, la 5,8522 lei.

Gramul de aur a fost 580,0143 lei, în urcare cu aproximativ 7,50 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9693 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0823
Dolarul SUA USD 4,3826
Francul elvețian CHF 5,4929
Lira sterlină GPB 5,8522
Gramul de aur XAU 580,0143
Dolarul australian AUD 2,8541
Dolarul canadian CAD 3,1323
Coroana cehă CZK 0,2091
Coroana daneză DKK 0,6804
Lira egipteană EGP 0,0921
100 Forinți maghiari HUF 1,3026
100 Yeni japonezi JPY 2,8719
Leul moldovenesc MDL 0,2570
Coroana norvegiană NOK 0,4386
Zlotul polonez PLN 1,2004
Coroana suedeză SEK 0,4654
Lira turcească TRY 0,1045
Rubla rusească RUB 0,0539
Leva bulgărească BGN 2,5986
Randalul sud-african ZAR 0,2526
Realul brazilian BRL 0,8111
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6153
Rupia indiană INR 0,0499
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3045
Peso-ul mexican MXN 0,2379
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5193
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1045
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1932
Bahtul thailandez THB 0,1336
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5639
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
Shekelul israelian ILS 1,3249
100 Coroane islandeze ISK 3,5741
Ringgitul malaysian MIR 1,0363
Peso-ul filipinez PHP 0,0748
Dolarul singaporez SGD 3,3734
DST XDR 5,9693

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.