Curs valutar, 25 august 2025: Euro este în ușoară scădere, iar francul elvețian se apreciază

Potrivit BNR, moneda europeană este în ușoară scădere, cu 0,0006, iar dolarul american – în scădere cu 0,0366, potrivit datelor furnizate de BNR.

Francul elvețian a înregistrat o apreciere cu 0,0034, iar lira sterlină este în scădere cu 0,0129.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul: