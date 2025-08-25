Prima pagină » Economic » Curs valutar, 25 august 2025: Euro este în ușoară scădere, iar francul elvețian se apreciază

Curs valutar, 25 august 2025: Euro este în ușoară scădere, iar francul elvețian se apreciază

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru 25 august 2025. Moneda europeană se depreciază nesemnificativ, la fel ca și dolarul american
Potrivit BNR, moneda europeană este în ușoară scădere, cu 0,0006, iar dolarul american – în scădere cu 0,0366, potrivit datelor furnizate de BNR.

Francul elvețian a înregistrat o apreciere cu 0,0034, iar lira sterlină este în scădere cu 0,0129.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Simbol Denumire 25.08.2025
EUR   Euro 5.0539 -0.0006
USD   Dolarul SUA 4.3207 -0.0366
CHF   Francul elveţian 5.3868 +0.0034
GBP   Lira sterlină 5.8325 -0.0129
BGN   Leva bulgarească 2.5841 -0.0003
RUB   Rubla rusească 0.0536 -0.0004
ZAR   Randul sud-african 0.2464 -0.0005
BRL   Realul brazilian 0.7967 -0.0006
CNY   Renminbi-ul chinezesc
(RMB)		 0.6039 -0.0030
INR   Rupia indiană 0.0493 -0.0005
100KRW   100 Woni sud-coreeni 0.3114 -0.0017
MXN   Peso-ul mexican 0.2317 -0.0009
NZD   Dolarul neo-zeelandez 2.5321 +0.0019
RSD   Dinarul sârbesc 0.0431 0
UAH   Hryvna ucraineană 0.1042 -0.0013
XDR   DST 5.9170 -0.0256
TRY   Noua lira turcească 0.1053 -0.0009
XAU   Gramul de aur 467.7917 +1.2485
AUD   Dolarul australian 2.8038 +0.0057
CAD   Dolarul canadian 3.1246 -0.0075
CZK   Coroana cehă 0.2059 +0.0003
DKK   Coroana daneză 0.6771 0
EGP   Lira egipteană 0.0891 -0.0008
100HUF   100 Forinți maghiari 1.2719 -0.0043
100JPY   100 Yeni japonezi 2.9329 +0.0020
MDL   Leul moldovenesc 0.2584 +0.0003
NOK   Coroana norvegiană 0.4273 +0.0010
PLN   Zlotul polonez 1.1850 -0.0006
SEK   Coroana suedeză 0.4535 +0.0016
AED   Dirhamul Emiratelor
Arabe		 1.1764 -0.0099
THB   Bahtul thailandez 0.1332 -0.0003
HKD   Dolarul din Hong Kong 0.5532 -0.0041
100IDR   100 Rupii indoneziene 0.0266 -0.0001
ILS   Shekelul israelian 1.2776 -0.0028
100ISK   100 Coroane islandeze 3.5243 -0.0005
MYR   Ringgitul malaysian 1.0269 -0.0038
PHP   Pesoul filipinez 0.0762 -0.0002
SGD   Dolarul singaporez 3.3671 -0.0129

 