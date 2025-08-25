Curs valutar, 25 august 2025: Euro este în ușoară scădere, iar francul elvețian se apreciază

Potrivit BNR, moneda europeană este în ușoară scădere, cu 0,0006, iar dolarul american – în scădere cu 0,0366, potrivit datelor furnizate de BNR.
Francul elvețian a înregistrat o apreciere cu 0,0034, iar lira sterlină este în scădere cu 0,0129.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|Simbol
|Denumire
|25.08.2025
|EUR
|Euro
|5.0539
|-0.0006
|USD
|Dolarul SUA
|4.3207
|-0.0366
|CHF
|Francul elveţian
|5.3868
|+0.0034
|GBP
|Lira sterlină
|5.8325
|-0.0129
|BGN
|Leva bulgarească
|2.5841
|-0.0003
|RUB
|Rubla rusească
|0.0536
|-0.0004
|ZAR
|Randul sud-african
|0.2464
|-0.0005
|BRL
|Realul brazilian
|0.7967
|-0.0006
|CNY
| Renminbi-ul chinezesc
(RMB)
|0.6039
|-0.0030
|INR
|Rupia indiană
|0.0493
|-0.0005
|100KRW
|100 Woni sud-coreeni
|0.3114
|-0.0017
|MXN
|Peso-ul mexican
|0.2317
|-0.0009
|NZD
|Dolarul neo-zeelandez
|2.5321
|+0.0019
|RSD
|Dinarul sârbesc
|0.0431
|0
|UAH
|Hryvna ucraineană
|0.1042
|-0.0013
|XDR
|DST
|5.9170
|-0.0256
|TRY
|Noua lira turcească
|0.1053
|-0.0009
|XAU
|Gramul de aur
|467.7917
|+1.2485
|AUD
|Dolarul australian
|2.8038
|+0.0057
|CAD
|Dolarul canadian
|3.1246
|-0.0075
|CZK
|Coroana cehă
|0.2059
|+0.0003
|DKK
|Coroana daneză
|0.6771
|0
|EGP
|Lira egipteană
|0.0891
|-0.0008
|100HUF
|100 Forinți maghiari
|1.2719
|-0.0043
|100JPY
|100 Yeni japonezi
|2.9329
|+0.0020
|MDL
|Leul moldovenesc
|0.2584
|+0.0003
|NOK
|Coroana norvegiană
|0.4273
|+0.0010
|PLN
|Zlotul polonez
|1.1850
|-0.0006
|SEK
|Coroana suedeză
|0.4535
|+0.0016
|AED
| Dirhamul Emiratelor
Arabe
|1.1764
|-0.0099
|THB
|Bahtul thailandez
|0.1332
|-0.0003
|HKD
|Dolarul din Hong Kong
|0.5532
|-0.0041
|100IDR
|100 Rupii indoneziene
|0.0266
|-0.0001
|ILS
|Shekelul israelian
|1.2776
|-0.0028
|100ISK
|100 Coroane islandeze
|3.5243
|-0.0005
|MYR
|Ringgitul malaysian
|1.0269
|-0.0038
|PHP
|Pesoul filipinez
|0.0762
|-0.0002
|SGD
|Dolarul singaporez
|3.3671
|-0.0129