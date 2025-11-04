Curs valutar, 4 noiembrie. Euro crește ușor, aurul superficial

Gramul de aur a scăzut nesemnificativ, cu mai puțin de 50 de bani, fiind cotat la 567,2841 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9939 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0865 Dolarul SUA USD 4,4207 Francul elvețian CHF 5,4685 Lira sterlină GPB 5,7811 Gramul de aur XAU 567,2841 Dolarul australian AUD 2,8753 Dolarul canadian CAD 3,1423 Coroana cehă CZK 0,2089 Coroana daneză DKK 0,6813 Lira egipteană EGP 0,0935 100 Forinți maghiari HUF 1,3102 100 Yeni japonezi JPY 2,8785 Leul moldovenesc MDL 0,2585 Coroana norvegiană NOK 0,4336 Zlotul polonez PLN 1,1951 Coroana suedeză SEK 0,4637 Lira turcească TRY 0,1050 Rubla rusească RUB 0,0545 Leva bulgărească BGN 2,6007 Randalul sud-african ZAR 0,2536 Realul brazilian BRL 0,8252 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6205 Rupia indiană INR 0,0498 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3075 Peso-ul mexican MXN 0,2375 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5062 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1051 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2036 Bahtul thailandez THB 0,1359 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5686 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3545 100 Coroane islandeze ISK 3,4935 Ringgitul malaysian MIR 1,0532 Peso-ul filipinez PHP 0,0755 Dolarul singaporez SGD 3,3873 DST XDR 5,9939

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.