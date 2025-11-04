Prima pagină » Economic » Curs valutar, 4 noiembrie. Euro crește ușor, aurul superficial

Curs valutar, 4 noiembrie. Euro crește ușor, aurul superficial

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 4 noiembrie 2025. Moneda europeană a urcat din nou, fiind cotată de BNR la 5,0865 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,4207 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,4685 lei, respectiv 5,7811 lei.
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
04 nov. 2025, 13:29, Economic

Gramul de aur a scăzut nesemnificativ, cu mai puțin de 50 de bani, fiind cotat la 567,2841 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9939 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0865
Dolarul SUA USD 4,4207
Francul elvețian CHF 5,4685
Lira sterlină GPB 5,7811
Gramul de aur XAU 567,2841
Dolarul australian AUD 2,8753
Dolarul canadian CAD 3,1423
Coroana cehă CZK 0,2089
Coroana daneză DKK 0,6813
Lira egipteană EGP 0,0935
100 Forinți maghiari HUF 1,3102
100 Yeni japonezi JPY 2,8785
Leul moldovenesc MDL 0,2585
Coroana norvegiană NOK 0,4336
Zlotul polonez PLN 1,1951
Coroana suedeză SEK 0,4637
Lira turcească TRY 0,1050
Rubla rusească RUB 0,0545
Leva bulgărească BGN 2,6007
Randalul sud-african ZAR 0,2536
Realul brazilian BRL 0,8252
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6205
Rupia indiană INR 0,0498
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3075
Peso-ul mexican MXN 0,2375
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5062
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1051
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2036
Bahtul thailandez THB 0,1359
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5686
100 Rupii indoneziene IDR 0,0264
Shekelul israelian ILS 1,3545
100 Coroane islandeze ISK 3,4935
Ringgitul malaysian MIR 1,0532
Peso-ul filipinez PHP 0,0755
Dolarul singaporez SGD 3,3873
DST XDR 5,9939

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 