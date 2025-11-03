Curs valutar, 3 noiembrie. Aurul și moneda europeană cresc ușor

Moneda europeană a urcat cu o zecime de ban, fiind cotată de BNR la 5,0861 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,4167 lei, respectiv 5,7988 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,4698 lei.

Gramul de aur a continuat să crească, fiind cotat la 567,6303 lei, cu mai puțin de 1,50 lei față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9907 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0861 Dolarul SUA USD 4,4167 Francul elvețian CHF 5,4698 Lira sterlină GPB 5,7988 Gramul de aur XAU 567,6303 Dolarul australian AUD 2,8921 Dolarul canadian CAD 3,1449 Coroana cehă CZK 0,2090 Coroana daneză DKK 0,6811 Lira egipteană EGP 0,0934 100 Forinți maghiari HUF 1,3141 100 Yeni japonezi JPY 2,8648 Leul moldovenesc MDL 0,2580 Coroana norvegiană NOK 0,4365 Zlotul polonez PLN 1,1962 Coroana suedeză SEK 0,4646 Lira turcească TRY 0,1049 Rubla rusească RUB 0,0545 Leva bulgărească BGN 2,6005 Randalul sud-african ZAR 0,2553 Realul brazilian BRL 0,8216 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6202 Rupia indiană INR 0,0498 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3090 Peso-ul mexican MXN 0,2385 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5252 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1050 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2025 Bahtul thailandez THB 0,1359 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5682 100 Rupii indoneziene IDR 0,0265 Shekelul israelian ILS 1,3580 100 Coroane islandeze ISK 3,4884 Ringgitul malaysian MIR 1,0517 Peso-ul filipinez PHP 0,0751 Dolarul singaporez SGD 3,3881 DST XDR 5,9907

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.