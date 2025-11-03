Prima pagină » Economic » Curs valutar, 3 noiembrie. Aurul și moneda europeană cresc ușor

Curs valutar, 3 noiembrie. Aurul și moneda europeană cresc ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 3 noiembrie 2025.
Maria Miron
03 nov. 2025, 13:25, Economic

Moneda europeană a urcat cu o zecime de ban, fiind cotată de BNR la 5,0861 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,4167 lei, respectiv 5,7988 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,4698 lei.

Gramul de aur a continuat să crească, fiind cotat la 567,6303 lei, cu mai puțin de 1,50 lei față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9907 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0861
Dolarul SUA USD 4,4167
Francul elvețian CHF 5,4698
Lira sterlină GPB 5,7988
Gramul de aur XAU 567,6303
Dolarul australian AUD 2,8921
Dolarul canadian CAD 3,1449
Coroana cehă CZK 0,2090
Coroana daneză DKK 0,6811
Lira egipteană EGP 0,0934
100 Forinți maghiari HUF 1,3141
100 Yeni japonezi JPY 2,8648
Leul moldovenesc MDL 0,2580
Coroana norvegiană NOK 0,4365
Zlotul polonez PLN 1,1962
Coroana suedeză SEK 0,4646
Lira turcească TRY 0,1049
Rubla rusească RUB 0,0545
Leva bulgărească BGN 2,6005
Randalul sud-african ZAR 0,2553
Realul brazilian BRL 0,8216
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6202
Rupia indiană INR 0,0498
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3090
Peso-ul mexican MXN 0,2385
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5252
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1050
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2025
Bahtul thailandez THB 0,1359
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5682
100 Rupii indoneziene IDR 0,0265
Shekelul israelian ILS 1,3580
100 Coroane islandeze ISK 3,4884
Ringgitul malaysian MIR 1,0517
Peso-ul filipinez PHP 0,0751
Dolarul singaporez SGD 3,3881
DST XDR 5,9907

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.