Curs valutar, 7 octombrie. Euro și aurul nu se opresc din creștere

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 7 octombrie 2025: atât moneda europeană, cât și gramul de aur s-au apreciat în raport cu leul românesc.
Maria Miron
07 oct. 2025, 13:28, Economic

Moneda europeană a fost cotată în creștere de BNR, la 5,0916 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat, de asemenea, până la 4,3652 lei, respectiv 5,4704 lei și 5,8662 lei.

Gramul de aur a continuat să crească, mai puțin vertiginos decât în ziua anterioară, fiind evaluat la 555,6475 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9648 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0916
Dolarul SUA USD 4,3652
Francul elvețian CHF 5,4704
Lira sterlină GPB 5,8662
Gramul de aur XAU 555,6475
Dolarul australian AUD 2,8781
Dolarul canadian CAD 3,1282
Coroana cehă CZK 0,2093
Coroana daneză DKK 0,6820
Lira egipteană EGP 0,0917
100 Forinți maghiari HUF 1,2994
100 Yeni japonezi JPY 2,8958
Leul moldovenesc MDL 0,2591
Coroana norvegiană NOK 0,4388
Zlotul polonez PLN 1,1968
Coroana suedeză SEK 0,4650
Lira turcească TRY 0,1046
Rubla rusească RUB 0,0532
Leva bulgărească BGN 2,6033
Randalul sud-african ZAR 0,2540
Realul brazilian BRL 0,8219
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6131
Rupia indiană INR 0,0492
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3088
Peso-ul mexican MXN 0,2376
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5368
Dinarul sârbesc RSD 0,0435
Hryvna ucraineană UAH 0,1056
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1884
Bahtul thailandez THB 0,1342
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5608
100 Rupii indoneziene IDR 0,0264
Shekelul israelian ILS 1,3330
100 Coroane islandeze ISK 3,5958
Ringgitul malaysian MIR 1,0358
Peso-ul filipinez PHP 0,0751
Dolarul singaporez SGD 3,3767
DST XDR 5,9648

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 