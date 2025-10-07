Curs valutar, 7 octombrie. Euro și aurul nu se opresc din creștere

Moneda europeană a fost cotată în creștere de BNR, la 5,0916 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat, de asemenea, până la 4,3652 lei, respectiv 5,4704 lei și 5,8662 lei.

Gramul de aur a continuat să crească, mai puțin vertiginos decât în ziua anterioară, fiind evaluat la 555,6475 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9648 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0916 Dolarul SUA USD 4,3652 Francul elvețian CHF 5,4704 Lira sterlină GPB 5,8662 Gramul de aur XAU 555,6475 Dolarul australian AUD 2,8781 Dolarul canadian CAD 3,1282 Coroana cehă CZK 0,2093 Coroana daneză DKK 0,6820 Lira egipteană EGP 0,0917 100 Forinți maghiari HUF 1,2994 100 Yeni japonezi JPY 2,8958 Leul moldovenesc MDL 0,2591 Coroana norvegiană NOK 0,4388 Zlotul polonez PLN 1,1968 Coroana suedeză SEK 0,4650 Lira turcească TRY 0,1046 Rubla rusească RUB 0,0532 Leva bulgărească BGN 2,6033 Randalul sud-african ZAR 0,2540 Realul brazilian BRL 0,8219 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6131 Rupia indiană INR 0,0492 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3088 Peso-ul mexican MXN 0,2376 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5368 Dinarul sârbesc RSD 0,0435 Hryvna ucraineană UAH 0,1056 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1884 Bahtul thailandez THB 0,1342 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5608 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3330 100 Coroane islandeze ISK 3,5958 Ringgitul malaysian MIR 1,0358 Peso-ul filipinez PHP 0,0751 Dolarul singaporez SGD 3,3767 DST XDR 5,9648

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.