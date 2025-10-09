Dogus Construction a inaugurat azi metroul din Mumbai. Compania care s-a ocupat de cel mai complex segment se va ocupa și de magistrala M4 din Capitală

Proiectul, inaugurat recent de premierul Indiei, reprezintă o operă inginerească impresionantă, care traversează zone istorice și economice vitale ale metropolei.

Un rol cheie în realizarea acestui proiect l-a avut Dogus Construction, compania turcă de infrastructură cu o experiență globală de peste 70 de ani. În parteneriat cu Soma Enterprises, Dogus a construit secțiunea Mumbai Central – Worli, una dintre cele mai complexe din punct de vedere tehnic. Lucrările au inclus realizarea unor tuneluri subterane la mare adâncime, cu tehnologii de ultimă generație și soluții ecologice inovatoare.

Succesul Dogus în India a fost un exemplu de performanță inginerească și sustenabilitate, recunoscut de experții în infrastructură la nivel mondial. Aceeași abordare riguroasă și responsabilă va fi aplicată acum și în România, unde compania se pregătește să aducă experiența sa unică în construcția metroului din București.

Start pentru Magistrala M4

Asocierea condusă de Dogus Construction, alături de Trace Group Hold (Bulgaria) și GP Group JSC, a câștigat licitația pentru prima secțiune a Magistralei M4 de metrou, ce va lega Gara de Nord de Eroii Revoluției. Oferta Dogus a fost cu aproape 100 de milioane de euro mai competitivă decât următoarea clasată, confirmând eficiența și competitivitatea companiei. Valoarea totală a proiectului depășește 17 miliarde de lei.

Magistrala M4 va include 13 stații și va avea o lungime de aproximativ 12 kilometri, contribuind la îmbunătățirea mobilității urbane și la reducerea aglomerației rutiere din sudul și centrul Capitalei.

Un nume sinonim cu excelența în infrastructură

Fondată în 1951, Dogus Construction a finalizat peste 250 de proiecte majore, în valoare de peste 30,5 miliarde de dolari, în Europa, Orientul Mijlociu și Asia. Compania este recunoscută pentru respectul față de mediu, etica în afaceri și responsabilitatea socială.

Prin proiectul Dogus Construction metrou București, compania își consolidează prezența în Europa Centrală și de Est și contribuie la modernizarea infrastructurii românești. Bucureștiul devine astfel următorul oraș în care Dogus aduce expertiza tehnologică, inovația și standardele de excelență care au definit proiecte precum metroul din Mumbai.

De asemenea, compania intenționează să implementeze în România aceleași standarde de mediu aplicate în proiectele sale internaționale, cu accent pe eficiență energetică, reciclarea materialelor de construcție și reducerea amprentei de carbon.

În viziunea Dogus, infrastructura viitorului trebuie să fie nu doar funcțională, ci și prietenoasă cu mediul – o filozofie pe care Dogus o va transpune în realitate prin Magistrala M4, un proiect ce promite să redefinească mobilitatea urbană a Capitalei.