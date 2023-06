„Drumul Mătăsii", revine. Rută comercială, care trece şi prin România, ar înjumătăţi timpul de trasport al produsele asiatice spre Europa / Toate detaliile

„Coridorul de Mijloc (Ruta Internaţională de Transport Trans-Caspic), care leagă China de Uniunea Europeană, deschide noi oportunităţi pentru comerţ şi investiţii. Această rută va reduce timpul de transport al mărfurilor prin Oceanul Indian cu aproape jumătate”, a spus el.

Kazahstanul propune această rută comercială, care vine din China, trece pe usca prin Kazahstan, apoi prin Marea Caspica şi, prin Azerbaidjan şi apoi Turcia în Marea Neagră. De acolo, una dintre rute spre vestul Europei poate fi Portul Constanţa, cel mai mare port de la Marea Neagră, dar este nevoie de o mai bună conexiune feroviară şi rutieră cu vestul Europei.

În prezent există două rute prin care produsele din Asia de Est, în special din China, ajung în , Europa. Prima este cea de nord, prin Rusia, iar a doua prin sud, mai mult pe apă. Ruta propusă de kazahi, Coridorul de Mijloc, este vechea rută comercială „Drumul Mătăsii”, adaptată la nevoile din lumea de astăzi.

În deschiderea evenimentului de la Astana, preşedintele Kazah Tokayev a abordat mai multe probleme, una dintre ele fiind, în opinia sa, reformarea Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU):

• Sistemul global trebuie să funcţioneze pentru toţi, aducând pace şi prosperitate mulţimii, nu doar câtorva.

• ONU rămâne singura organizaţie globală universală care uneşte întreaga umanitate. În acelaşi timp, nu vom reuşi să facem faţă provocărilor actuale fără o reformă cuprinzătoare a Consiliului de Securitate al ONU. Este necesar ca vocile reprezentanţilor "puterilor intermediare" să fie amplificate în Consiliul de Securitate al ONU şi să fie auzite.

• În timp ce presiunile geopolitice ne separă, avem o imperativă clară şi puternică de a ne uni, de a coopera şi de a ne alinia unii cu ceilalţi. Într-un astfel de moment, Astana International Forum reprezintă o altă oportunitate de a facilita acest lucru.

• Este necesar să creştem în continuare asistenţa comprehensivă acordată poporului afgan sub egida ONU. În acest context, este important să se înfiinţeze în Almaty un Centru Regional ONU pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pentru Asia Centrală şi Afganistan.

Ce a mai spus Kassym-Jomart Tokayev:

• Kazahstan a fost de mult timp o răscruce între Est şi Vest, Nord şi Sud. Acest forum corespunde culturii şi istoriei marelui stepă eurasiatică.

• În ciuda agitaţiei geopolitice, Kazahstan continuă să funcţioneze ca un motor economic în Asia Centrală. Continuăm să atragem investiţii străine semnificative şi să oferim un mediu excepţional pentru afaceri în Kazahstan.

• Anul trecut, exporturile Kazahstanului au crescut cu aproape 40%. În timp ce o parte semnificativă a PIB-ului nostru provine încă din sectorul energetic, eforturile ţării de a se diversifica devin tot mai puternice.

• În Kazahstan, depunem eforturi noi pentru a integra principii de justiţie, statul de drept, egalitate şi echitate. Credinţa mea este fermă: lege şi ordine. Aceasta reprezintă o bază solidă pentru construirea unui Kazahstan just şi echitabil.

• Într-un timp foarte scurt, am reformat instituţiile noastre, am restrâns puterile preşedinţiei, am modificat constituţia, am resetat sistemele politice şi economice, am luptat împotriva corupţiei. Astfel, Kazahstanul contemporan este diferit faţă de cum era, să spunem, acum doi ani.

• Drumul nostru de transformare a sistemului existent este departe de a fi încheiat. Înţelegem că reformele politice şi investiţiile în capitalul uman ne pot salva de capcana venitului mediu şi pot face economia noastră mai rezilientă.