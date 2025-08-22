Cipurile Nvidia alimentează un nou conflict SUA-China

Nvidia se află din nou în centrul tensiunilor dintre Statele Unite și China. Vineri, directorul general Jensen Huang, citat de CNBC, a declarat că firma se află „în dialog” cu guvernul american pentru a livra pe piața chineză un nou cip, mai avansat decât modelul H20.

Noul cip pentru China depinde de aprobarea americană

La începutul săptămânii, Reuters relatase că Nvidia dezvoltă un cip de inteligență artificială numit B30A, mai puternic decât H20 – singurul semiconductor pe care compania are voie să îl exporte în China, în prezent. Îngrijorările Washingtonului sunt că astfel de tehnologii ar putea fi utilizate în scopuri militare de către Beijing.

Întrebat despre noul produs în timpul unei vizite în Taiwan, șeful Nvidia a precizat: „Oferirea unui nou produs Chinei pentru centrele de date AI, succesorul lui H20, nu este decizia noastră. Este, desigur, a guvernului SUA. Dar este prea devreme să știm”.

Obligată să-i cedeze guvernului SUA 15% din vânzările către China

CEO-ul Nvidia, aflat în China luna trecută, spunea că speră ca firma să poată vinde companiilor chineze cipuri mai avansate decât H20. Drumul Nvidia pe piața chineză a fost însă plin de obstacole. Inițial, chiar și H20 fusese restricționat la export de către Washington. În iulie, permisiunea a fost reînnoită, dar cu condiții dure: Nvidia trebuie să cedeze 15% din vânzările de cipuri către guvernul SUA în schimbul licențelor de export.

În plus, declarațiile secretarului american al Comerțului, Howard Lutnick, că SUA nu vinde Chinei „nici ce are mai bun, nici al doilea, nici măcar al treilea cel mai bun produs” au fost percepute ca „insultătoare” la Beijing, potrivit Financial Times. Drept urmare, autoritățile chineze au început să descurajeze firmele locale să achiziționeze cipul H20.

Acțiunile Nvidia scad

Pe fondul acestor dispute, Nvidia a cerut unor furnizori să oprească producția legată de unitățile grafice H20, cipul creat special pentru piața chineză.

Compania s-a confruntat recent și cu suspiciuni din partea autorităților chineze privind posibile vulnerabilități de securitate în cipurile sale, acuzații pe care Nvidia le-a respins, declarând că produsele nu conțin „mecanisme de oprire sau uși din spate”, funcții ascunse care ar putea dezactiva cipurile de la distanță ori ar permite acces neautorizat în sistem.

Tensiunile se reflectă și în piață: acțiunile Nvidia erau deja în scădere cu 1,34% vineri dimineață, înainte ca bursa americană să se deschidă oficial.