Controversă. Planurile privind noua ambasadă a Chinei la Londra, amânate de guvernul britanic

Aprobarea privind construirea unei noi ambasade chineze la Londra a fost amânată de guvernul britanic din cauza unor neclarități ale proiectului. Oficialii chinezi nu au explicat de ce în schițe există mai multe zone „întunecate”. Solicitarea de clarificare a fost făcută la începutul lunii august de un reprezentant al guvernului. Ca urmare, oficialii britanici au decis să amâne anunțul privind autorizarea proiectului de la 9 septembrie până la 21 octombrie susținând că au nevoie de mai mult timp pentru a analiza cererea, potrivit Sky News.

Ambasada Chinei la Londra și-a exprimat „îngrijorarea serioasă” cu privire la întârziere și a declarat că țările gazdă au „obligația” de a sprijini construirea clădirilor diplomatice.

„Partea chineză îndeamnă partea britanică să își îndeplinească obligația și să aprobe cererea de planificare fără întârziere”, a transmis ambasada într-un comunicat.

Ambasada ar fi cea mai mare din Europa

De asemenea, chinezii consideră că „nu este nici necesar, nici oportun să furnizeze planuri sau detalii suplimentare privind amenajarea interioară”

Ambasada, care ar fi cea mai mare din Europa, ar trebui să fie construită pe amplasamentul vechi de 216 ani al fostei Curți Regale a Monetăriei, lângă Turnul Londrei.

Locuitorii, politicienii și asociațiile din zonă s-au opus proiectului care a fost amânat deja timp de trei ani. Protestatarii susțin că noua clădire nu se potrivește cu celelalte clădiri din regiune. De asemenea, unii experți au avertizat că noua clădire ar putea avea „facilități secrete” folosite pentru a dăuna securității naționale a Marii Britanii.