Welt: China este dispusă să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina în cazul unui acord de pace

Totuși, China este dispusă să facă acest lucru doar „dacă forțele de menținere a păcii ar fi desfășurate pe baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite (ONU)”, au spus sursele pentru Welt.

În ultima săptămână, negocierile mediate de SUA între Rusia și Ucraina s-au concentrat puternic pe ce garanții de securitate ar putea fi oferite Ucrainei.

Ucraina a subliniat necesitatea unor garanții de securitate solide, sprijinite de comunitatea internațională, ca parte a oricăror negocieri de pace, menționând că Rusia a încălcat în repetate rânduri acordurile internaționale, inclusiv angajamentele anterioare de a respecta suveranitatea Ucrainei.

Potrivit Welt, reacțiile la anunțul Chinei au fost mixte. Unii diplomați europeni consideră că o coaliție de țări dincolo de aliații occidentali tradiționali ai Ucrainei ar face perspectiva unor forțe de menținere a păcii mai acceptabilă pentru Rusia.

Pe de altă parte, „există și pericolul ca China să dorească în principal să spioneze Ucraina și, în cazul unui conflict, să adopte o poziție clar pro-rusă în loc de una neutră”, a declarat pentru Welt un diplomat european de rang înalt.

Trimiterea de trupe străine în Ucraina este una dintre propunerile discutate pentru a garanta respectarea unui eventual armistițiu cu Rusia. Această propunere a venit din partea Coaliției de Voință, inițiativă condusă de Franța și Marea Britanie.

Statele Unite au exclus trimiterea propriilor militari, dar au spus că pot oferi alte garanții de securitate.

Rusia a respins categoric ideea prezenței trupelor europene în Ucraina, calificând-o drept „intervenție militară străină” pe care Moscova nu o va accepta, după cum a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov.