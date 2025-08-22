Jocurile Asiatice de Iarnă 2029 ar putea fi mutate în China sau Coreea de Sud

Arabia Saudită riscă să piardă dreptul de a organiza Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029, competiție programată inițial la stațiunea montană Trojena, parte a megaproiectului Neom. Din cauza întârzierilor și provocărilor tehnice, Consiliul Olimpic al Asiei (OCA) a început discuții cu alte țări pentru o posibilă relocare a evenimentului.

Surse citate vineri de Bloomberg susțin că „Riadul a purtat deja discuții informale cu Beijingul”, iar Comitetul Sportiv și Olimpic al Coreei „a fost contactat oficial cu privire la găzduirea turneului”.

Un proiect de 19 miliarde de dolari

Trojena este evaluată la 19 miliarde de dolari și ar urma să includă pârtii de schi artificiale, un lac montan și infrastructură turistică. Însă ritmul construcțiilor a ridicat semne de întrebare: „Există mari îngrijorări legate de respectarea termenelor-limită”, au explicat surse apropiate proiectului.

Stațiunea este construită de la zero, în munții din nord-vestul Arabiei Saudite. În zonă nu există infrastructură de schi sau turism montan, astfel că totul, de la pârtii la lacurile artificiale, resorturi, drumuri, hoteluri, trebuie realizat integral prin proiect.

Decizia finală va fi luată abia anul viitor

Oficialii saudiți insistă, însă, că planul rămâne în grafic: „Neom și Comitetul Local de Organizare lucrează în strânsă coordonare cu Consiliul Olimpic al Asiei”.

China și-a exprimat sprijinul pentru Arabia Saudită, dar așteaptă o clarificare. „Susținem regatul în găzduirea acestei ediții. Nu avem cunoștință de o eventuală schimbare”, a precizat Ministerul de Externe de la Beijing. Consiliul Olimpic al Asiei a admis că există riscul unor întârzieri, dar susține că „este prea devreme pentru o decizie finală”, aceasta urmând să fie luată cel mai probabil anul viitor.

Competiția din 2029 – drumul Arabiei Saudite spre Cupa Mondială 2034

Jocurile Asiatice de Iarnă atrag sportivi de nivel olimpic din China, Japonia, Coreea de Sud, India și alte națiuni, cu zeci de mii de spectatori la probe precum schi, snowboarding, hochei pe gheață sau patinaj viteză.

Pentru Arabia Saudită, evenimentul reprezintă o piesă centrală în strategia de a deveni gazda unor competiții majore, culminând cu Cupa Mondială de fotbal din 2034, cea mai prestigioasă competiție a FIFA.