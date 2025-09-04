Zelenski: Coreea de Sud ar putea fi un model pentru Ucraina postbelică

Traiectoria economică postbelică a Coreei de Sud și puternicele sale sisteme de apărare aeriană ar putea servi drept exemplu pentru Ucraina dacă Statele Unite ar sprijini Kievul așa cum au făcut-o cu Seulul, a sugerat președintele Volodimir Zelenski.

„Dezvoltarea Coreei de Sud este incomparabilă cu cea a Coreei de Nord, unde asistăm la un declin economic și civilizațional real”, a adăugat liderul ucrainean.

Din anii 1960, Coreea de Sud s-a transformat dintr-una dintre cele mai sărace țări din lume într-o economie industrială avansată, devenind un lider mondial în domeniul tehnologiei, cu firme precum Samsung și Hyundai, potrivit Politico.

După Războiul din Coreea, care a lăsat peninsula în ruine și a împărțit-o în două, Coreea de Sud — susținută de Statele Unite și aliații săi — a pornit pe calea reconstrucției și industrializării rapide, în timp ce Coreea de Nord, susținută de Uniunea Sovietică și China, a devenit din ce în ce mai izolată și stagnantă din punct de vedere economic. Astăzi, PIB-ul Coreei de Sud este de aproximativ 40 de ori mai mare decât cel al vecinului său nordic, dotat cu arme nucleare.

„Mă întrebați dacă acest scenariu s-ar putea întâmpla în Ucraina? Răspunsul meu este că orice este posibil”, a spus Zelenski. „Trebuie menționat că Coreea de Sud are un aliat puternic: Statele Unite ale Americii, care nu vor permite Coreei de Nord să preia controlul”.

Reconstrucția Ucrainei postbelice

Washingtonul și Kievul au semnat în mai un acord pentru înființarea unui fond de investiții care să ajute la reconstrucția Ucrainei postbelice, devastată de invazia pe scară largă a Rusiei în 2022. Pactul ar permite, de asemenea, Statelor Unite să exploateze și să profite de vastele resurse naturale ale Ucrainei, pe care președintele Donald Trump le-a râvnit în mod public.

Coreea de Sud dispune de „multe sisteme de apărare aeriană care îi garantează securitatea”, a subliniat Zelenski, adăugând că Ucraina urmărește să obțină „garanții solide de securitate, de exemplu, sistemele Patriot, de care dispune Coreea de Sud”.

SUA furnizează de mult timp Seulului sistemul său de apărare antirachetă Patriot pentru a proteja țara de amenințările nucleare ale Coreei de Nord. Aproximativ 28.000 de soldați americani sunt, de asemenea, staționați în Coreea de Sud pentru a ajuta la descurajarea agresiunii din partea Phenianului.

Trump a promis că nu va trimite trupe în Ucraina, insistând că Europa va trebui să „preia inițiativa” unei viitoare forțe de menținere a păcii.

Moscova reprezintă un pericol mult mai mare decât Coreea de Nord, a avertizat Zelenski. „Populația Coreei de Nord este de puțin peste 20 de milioane, în timp ce cea a Rusiei depășește 140 de milioane. Amploarea acestor amenințări nu poate fi comparată”, a spus el.

„Amenințările din partea Rusiei sunt de cinci, șase sau chiar zece ori mai mari”, a continuat el. „O replicare identică a modelului sud-coreean probabil că nu ar fi potrivită pentru Ucraina din punct de vedere al securității”.