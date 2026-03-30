G7 anunță că este pregătit să ia măsuri pentru stabilizarea pieței energetice

Miniștrii de Finanțe din statele G7 au anunțat luni că sunt pregătiți să ia „toate măsurile necesare” pentru a stabiliza piața energiei și pentru a limita efectele volatilității recente asupra economiei, notează Reuters.

Miniștrii de Finanțe și ai Energiei, alături de guvernatorii băncilor centrale din Statele Unite, Canada, Japonia, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, au avut o teleconferință pentru a coordona un răspuns comun, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze piețele energetice globale.

„Suntem pregătiți să luăm toate măsurile necesare, în strânsă coordonare cu partenerii noștri, inclusiv pentru a păstra stabilitatea și securitatea pieței energiei”, se arată în declarația G7, publicată după reuniunea organizată de Franța, care deține în acest an președinția grupului.

La începutul lunii, cele 32 de state membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au decis eliberarea unui volum record de 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, pentru a tempera creșterea puternică a prețurilor la țiței.

„Probabilitatea ca scumpirea petrolului și temerile legate de aprovizionare să afecteze piețele și creșterea economică a crescut”, a declarat ministrul japonez de Finanțe, Satsuki Katayama.

„Prin urmare, am convenit că nu putem permite ca această situație să se prelungească”, a adăugat ea.

Comunicatul mai arată că, în condițiile în care prețurile mai mari la energie riscă să alimenteze inflația, băncile centrale din G7 rămân angajate să mențină stabilitatea prețurilor, iar politica monetară va continua să fie decisă în funcție de datele economice.