Germania analizează vânzarea unei părţi din cel mai mare port al ţării către China: este "infrastructură critică"

Un nou raport intern al ministerului german al economiei, obţinut de POLITICO, acuză compania de operare a portului din Hamburg că nu a înregistrat în mod corespunzător terminalul în cauză ca "infrastructură critică", ceea ce ar fi schimbat domeniul de aplicare al tranzacţiei.

Cancelarul german Olaf Scholz, un social-democrat, a promovat în octombrie anul trecut acordul pentru ca firma chineză de stat Cosco să cumpere o participaţie minoritară în terminalul Tollerort din portul Hamburg, înaintea unei vizite de stat în China. Dar acest lucru a venit pe fondul obiecţiilor din cadrul coaliţiei semafor, membrii Partidului Verzilor şi ai partidului liberal FDP exprimându-şi îngrijorarea cu privire la influenţa nejustificată a Chinei.

După cum a raportat POLITICO săptămâna trecută, acordul a fost acum aruncat în incertitudine după ce agenţia de securitate germană BSI a declarat recent că instalaţia este o "infrastructură critică".

Noul raport al Ministerului Economiei, condus de Robert Habeck, pune şi mai mult la îndoială acordul, acuzând compania de transport maritim care administrează terminalul, Hamburger Hafen und Logistik (HHLA), că a solicitat clasificarea ca infrastructură critică cu un an prea târziu - şi doar sub presiunea BSI. De asemenea, susţine că înţelegerea din octombrie a fost încheiată pornind de la ipoteza că societatea nu opera infrastructuri critice, când, de fapt, aceasta depăşise în mod clar un prag cheie pentru această clasificare - 3 270 000 de tone de marfă manipulată pe an.

În conformitate cu termenii acordului, Cosco a fost autorizată să cumpere o participaţie de 24,9%. Dar o clasificare ca "infrastructură critică" înseamnă că această participaţie nu ar fi trebuit să fie mai mare de 10%, potrivit raportului ministerului, prezentat miercuri parlamentarilor germani din domeniul economiei.

Principalul partid de opoziţie din Germania, creştin-democraţii de centru-dreapta (CDU), a cerut din nou renunţarea la acord.