Guvernul a decis actualizarea chiriilor pentru anumite locuinţe de stat, inclusiv pentru cele de serviciu. Care sunt noile tarife

Guvernul a decis, în şedinţa de joi, actualizarea preţului chiriilor pentru anumite locuinţe de stat, inclusiv pentru cele de serviciu. Tarifele se vor actualiza în funcție de rata anuală a inflației, până la 31 ianuarie a fiecărui an.

„La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de astăzi, actualizarea tarifului lunar al chiriei pentru locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai companiilor, societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome, dar și pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative. Conform legislației, tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an”, se arată în comunicatul emis joi de minister.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a subliniat faptul că aceste tarife nu au mai fost actualizate din 2007.

„Această decizie era necesară întrucât ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007. De exemplu, în prezent, chiria pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar, după actualizarea tarifului, aceasta va fi de 101,08 lei”, a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a evidențiat și care sunt diferențele dintre vechile și noile tarife.

„Pentru un apartament cu 3 camere și o suprafață locuibilă de 80 mp, chiria este, în prezent, de 67,20 de lei, iar, după introducerea noilor tarife, chiria va fi de 161,73 de lei. De asemenea, în cazul unui apartament cu 4 camere și o suprafață locuibilă de 120 mp, chiria va fi de 242,60 de lei, față de 100,80 de lei, cât este în prezent”, se mai precizează în comunicat.

Potrivit ministerului, nu intră sub incidenţa actului normativ adoptat joi de Guvern locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, şi nici locuinţele deţinute de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat. În cazul acestora, chiria se calculează în baza legii modificate în 2018.