Irineu Darău: România nu trebuie să aleagă între Europa și Statele Unite, parteneriatele trebuie păstrate

Ministrul economiei, Irineu Darău, a vorbit joi, la EuropaFM, despre noul „Consiliu de pace” anunțat de Donald Trump, și inclusiv problemele financiare pe care România le-ar putea întâmpina pentru a adera la această organizație.

Întrebat dacă România poate plăti taxa de intrare de un miliard de euro, Irineu Darău a spus că, deși există îngrijorări, realizările ONU nu trebuie ignorate.

„Am văzut și eu știrile proaspete de azi, am văzut și primul val de apartenențe la acest Consiliul de pace. Nu pot spune decât că sunt puțin îngrijorat și totuși cred că la asocierile și la mecanismele din ONU s-a muncit foarte mult timp pe cale diplomatică și nu numai și cred că ceea ce a reușit ONU ca organizație până acum nu trebuie aruncat pe apa sâmbetei.”, a spus Darău.

Ministrul a explicat că orice decizie legată de aderarea României trebuie analizată cu atenție.

„În rest, cred că trebuie analizat cu foarte, foarte multă atenție și cântărind toate implicațiile, cum se schimbă ordinea mondială în această perioadă, dar și ce schimbă apariția acestei organizații.”, a mai spus ministrul.

Referindu-se la impactul economic, Darău a declarat că suma vehiculată, de aproximativ un miliard de euro, reprezintă circa 1% din bugetul României.

„E mult, e puțin, dar încă o dată eu cred că prima analiză legată de un asemenea eveniment trebuie să fie geopolitică, trebuie să fie la nivel de președinție și ministere de externe și apoi să fie pusă problema de bani”, a explicat el.

Întrebat, de asemenea, ce ar alege România între Europa și Statele Unite, ministrul a spus că partenerii României rămân europenii, dar Statele Unite nu trebuie să fie ignorate.

„Atât de mult mi-ar plăcea să… Nu trebuiască nici măcar pe termen scurt să existe această alegere. Cred că partenerii noștri naturali sunt europenii, dar parteneriatul cu Statele Unite a contat foarte, foarte mult în ultimii, aș spune, zeci de ani. Tind să cred că România nu trebuie să renunțe la niciunul dintre parteneri.”, a spus ministrul.

Darău a mai punctat că, pe termen mediu și lung, colaborarea strânsă între Europa și continentele americane este extrem de importantă.

„În al doilea rând, chiar cred că, pentru Europa și continentele americane, e foarte important să țină strâns aproape, pentru că, dacă ne gândim pe câteva decenii, în acea lume multipolară de care se tot vorbește, cred că doar Europa împreună cu America vor fi suficient de puternice și cultural, și economic, încât să fie, probabil, cel mai puternic pol economic al lumii.”, a mai spus acesta.