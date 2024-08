Isărescu, guvernatorul BNR: Ne-am dus în jos cu dobânda de politică monetară ca să nu rămânem cocoţaţi cu rata-cheie undeva sus. Am coborât şi noi dobânda pe măsură ce a coborât rata inflaţiei, cu o oarecare întârziere. Politica monetară este suficient de fermă, de restictivă, nu s-a relaxat exagerat

Boardul BNR a decis în august să reducă pentru a doua şedinţă la rând dobânda-cheie la 6,5%, de la nivelul de 6,75% stabilit în iulie. Pe piaţa interbancară decizia a adus o scădere accentuată a dobânzilor, ROBOR la 3 luni coborând sub 5,6%.

“Au fost discuţii inclusiv de ce nu am luat decizia de reducere a dobânzii în luna mai. Am considerat că trebuie să ţinem dobânda mai mult timp sus. Am coborât şi noi dobânda pe măsură ce a coborât rata inflaţiei, cu o oarecare întârziere. Am păstrat dobânda mai mult timp sus. Politica monetară rămâne restrictivă. Nu folosim ideea că am început un ciclu de relaxare a politicii monetare pentru că avem dobânzi real pozitive faţă de trecut şi nu suntem prociclici. Având deficite mari, regula noastră este să păstrăm o anumită restrictivitate a politicii monetare. Nu este politica monetară prociclică, nu stimulăm prea mult economia, o stimulează suficient politica fiscală. Suntem foarte atenţi. Facem un reglaj fin. Suntem foarte atenţi cu cât reducem fermitatea. Politica monetară rămâne fermă”, a declarat guvernatorul BNR la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei.