Italia se așteaptă ca UE să ia în considerare relaxarea regulilor privind deficitul bugetar dacă criza din Orientul Mijlociu va continua

Ministrul Giancarlo Giorgetti a mai spus jurnaliștilor la Roma că guvernul a aprobat un decret prin care sunt alocate aproximativ 500 de milioane de euro pentru a prelungi până la 1 mai, de la 7 aprilie, reducerea accizelor la carburanți, în încercarea de a stabiliza prețurile, titrează Reuters.

„Este clar că, dacă situația nu se schimbă, discuțiile la nivel european vor fi inevitabile”, a spus Giorgetti, întrebat dacă Italia va cere UE să relaxeze regulile care limitează deficitul bugetar la 3% din producția națională.

„Am exprimat acest punct de vedere chiar de la începutul conflictului, l-am reiterat la reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro și îl voi susține în orice forum internațional la care voi participa”, a adăugat Giorgetti.

Declarațiile sale sugerează că Italia ar putea să nu reușească să reducă deficitul bugetar la 2,8% din produsul intern brut în acest an, de la 3,1% în 2025, așa cum era planificat, din cauza unei creșteri economice mai slabe decât se anticipase, pe fondul majorării prețurilor la energie.

UE a activat, între 2020 și 2023, o „clauză generală de derogare” pentru a suspenda regulile bugetare și a permite statelor membre să răspundă pandemiei de COVID-19, care a declanșat lockdown-uri și recesiuni economice în țările UE, precum și închiderea frontierelor Europei.

Clauza nu mai este în vigoare din 2024, iar Italia se află în prezent sub o procedură de infringement a UE pentru deficit excesiv. Această procedură reduce marja de manevră a statelor în materie de impozitare și cheltuieli publice.

„Problema duratei conflictului va avea, din păcate, consecințe atât asupra politicilor monetare, cât și asupra celor fiscale în țările afectate de aceste evoluții”, a declarat Giorgetti.

Membrul Consiliului guvernatorilor BCE, Fabio Panetta, a spus joi că tensiunile de pe piețele energetice reprezintă un motiv de îngrijorare din cauza potențialelor efecte asupra stabilității financiare.

Guvernul italian urmează să își actualizeze estimările privind bugetul și creșterea PIB pentru 2026 și anul următor, mai târziu în această lună.

Surse au declarat pentru Reuters că Roma ia în calcul reducerea estimării de creștere a PIB-ului pentru acest an la 0,5% sau 0,6%, de la prognoza actuală de 0,7%, precum și scăderea perspectivei pentru anul viitor la 0,7%, de la 0,8%.

Totuși, revizuiri negative mai semnificative nu pot fi excluse, având în vedere deteriorarea contextului internațional, au adăugat sursele.

Panetta a avertizat că schimbările în percepția investitorilor globali asupra riscului ar putea duce rapid la presiuni asupra obligațiunilor guvernamentale, în special în economiile puternic îndatorate, precum Italia.