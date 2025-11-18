Lukoil sub sancțiuni: Ce alternative strategice are România

Măsurile restrictive, impuse de Departamentul Trezoreriei SUA împotriva Lukoil și Rosneft, vin ca o consecință a neimplicării constructive a Rusiei în eforturile de pace din Ucraina. Fiind obligată să se conformeze acestor sancțiuni, România se găsește în situația dificilă de a nu avea, în prezent, o foaie de parcurs clară pentru viitorul operațiunilor Lukoil pe teritoriul său.

Trei alternative strategice pentru activele Lukoil

Continuarea activității curente pe termen scurt: Această variantă ar putea duce la o închidere treptată a operațiunilor și la transferul capacităților de producție către alte companii autohtone.

Declararea unei stări de urgență: Această măsură excepțională ar oferi statului posibilitatea de a prelua temporar controlul activelor pentru a preveni apariția unor dezechilibre majore pe piața de carburanți.

Identificarea rapidă a unui investitor: Soluția ideală ar fi atragerea unui cumpărător, de preferință un investitor străin de încredere (posibil american), însă acest demers este complex și greu de finalizat sub presiunea timpului.

Specialiștii din domeniu atrag atenția că nicio companie de stat din România nu deține în prezent expertiza tehnică și managerială pentru a administra simultan activități complexe de rafinare, distribuție și exploatare. O naționalizare integrală ar fi o decizie de o importanță strategică majoră, care ar necesita aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și ar implica riscuri considerabile.

Modelul Bulgariei: o oportunitate ratată?

Spre deosebire de România, Bulgaria a negociat și obținut o excepție temporară de la aplicarea sancțiunilor până în aprilie 2026. Acest răgaz i-a permis să gestioneze tranziția activelor Lukoil fără a crea șocuri în piață. În schimb, autoritățile române nu au solicitat o derogare similară, lăsând piața locală vulnerabilă la speculații și la o posibilă panică în rândul consumatorilor.

Pe măsură ce termenul limită impus de sancțiunile americane se apropie, presiunea asupra autorităților de la București crește. Adoptarea rapidă a unui plan concret, fie că vizează administrarea temporară sau vânzarea activelor Lukoil, este crucială. O astfel de decizie este esențială pentru a garanta continuitatea producției interne de carburanți și pentru a menține stabilitatea pieței energetice naționale.