Bulgaria oprește temporar exporturile de combustibil către UE din cauza sancțiunilor impuse Lukoil

Parlamentul Bulgariei a decis vineri să interzică temporar exporturile unor tipuri de combustibili, mai ales motorină și carburant pentru aviație, către statele membre ale Uniunii Europene.

Măsura are ca scop protejarea pieței interne după sancțiunile impuse de Statele Unite companiei rusești Lukoil, care deține cea mai mare rafinărie de petrol din Bulgaria.

Săptămâna trecută, autoritățile bulgare au anunțat măsuri care ar trebui să garanteze aprovizionarea cu petrol și produse petroliere, după ce Statele Unite au impus sancțiuni Lukoil și Rosneft (ROSN.MM).

Decizia parlamentului a fost aprobată cu 135 de voturi pentru, patru împotrivă și 42 de abțineri.

Interdicția nu se aplică realimentării navelor și aeronavelor interne sau străine, precum și livrărilor către forțele armate ale statelor membre UE și NATO, conform agenției de știri BTA.

Lukoil (LKOH.MM) deține rafinăria din Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, operează peste 200 de benzinării și gestionează o rețea de transport și depozitare a combustibilului.

Joi, Lukoil a anunțat că a acceptat o ofertă din partea comerciantului global Gunvor pentru vânzarea activelor sale externe, pe care compania rusă dorea să le cedeze după sancțiunile impuse de Washington.