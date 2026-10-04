Mai multe circuite din Japonia în perioada maximă de înflorire a cireșilor de anul viitor sunt deja rezervate integral. „2026 conturează un turist român mai curios”

Rezervările pentru vacanțele de anul viitor sunt în toi și unele pachete din lunile de primăvară în sunt deja epuizate, potrivit datelor furnizate de unul dintre touroperatorii cu o vechime de aproape 30 de ani și activi pe șase continente.

Cât costă un circuit de 17 zile

„Avem foarte multe circuite de Sakura, când înfloresc cireșii, și nu toate sunt sold out, dar cele în care este perioada maxima de înflorire și majoritatea celor cu Andrei Neagu sunt sold out”, arată Andrei Berghianu, director de dezvoltare la Exact Tours.

De exemplu, pachetul „Japonia de la Nord la Sud, cu Andrei Neagu” care plimbă turiștii pe urmele cireșilor înfloriți, din Hokkaido până în Okinawa, este „sold out”

Acesta se întinde pe durata a 17 zile, între 16 martie și 1 aprilie, cu avion, cazare (cu unele mese incluse) și însoțitorm costr 4.990 de euro de persoană, cu taxe incluse.

Datele Exact Tours, turoperator care oferă circuite și croaziere de grup în Asia, Africa, America de Sud și de Nord, Oceania/Pacific și Europa, arată o diversificare puternică a preferințelor. Japonia rămâne destinația-fanion a agenției de turism, Coreea de Sud este revelația anului, iar cererea pentru călătorii care le-au oferit mai mult decât o vacanță a crescut puternic.

Mai exact, Top 5 destinații în 2026 este dat de Japonia, China, Coreea de Sud, marea revelație a acestui an, cu o creștere de aproape două ori față de 2025, Vietnam și Cambodgia, Uzbekistan.

Potrivit reprentanților companiei, 2026 conturează un turist român mai curios, deschis către lumi îndepărtate, culturi diferite și experiențe care îl scot din traseele turistice convenționale. Rezervă din timp, își construiește vacanța în jurul unor experiențe și, după primul circuit, revine pentru următorul, într-o nouă parte a lumii.

„Vedem tot mai clar că turiștii caută un motiv pentru care să ajungă într-un anumit loc, nu doar o destinație pe care să o bifeze. În Japonia vor să prindă perioada florilor de cireș și atmosfera festivalurilor tradiționale, în China vor să descopere contrastele dintre marile orașe ale prezentului și vestigiile unei civilizații milenare, iar în Coreea de Sud vor să vadă lumea pe care au descoperit-o prin muzică și seriale. Pentru noi, aceste preferințe sunt foarte importante atunci când construim circuitele: nu este suficient să ducem turistul într-o țară, trebuie să îi oferim motive reale să își dorească acea călătorie”, declară Olivia Berghianu, director executiv Exact Tours.

În Japonia, turiștii sunt atrași de momente: sfârșitul lui martie aduce Kyoto în sezonul spectaculos al florilor de cireș și al tradiției hanami, în timp ce, în aprilie, Takayama găzduiește celebrul său festival tradițional, cu care alegorice, procesiuni și parade nocturne.

Statisticile Exact Tours arată că aproape patru din zece călătorii sunt făcute de turiști care revin, dar nu în aceeași destinație. În istoria Exact Tours, recordul absolut de fidelitate este deținut de doi clienți care au făcut câte 11 circuite în 10 țări diferite.

Circuite tematice în Tibet

Pentru 2027, Asia rămâne nucleul portofoliului. Japonia are 19 plecări publicate între 8 martie și 23 aprilie, China se extinde cu circuite tematice spre Tibet, croaziere pe Yangtze și combinații China – Vietnam, Coreea de Sud primește circuite proprii cu Insula Jeju, iar Vietnamul este construit inclusiv în jurul calendarului cultural local, prin plecări de Tết – Anul Nou Vietnamez.

Potrivit tourperatorului, oferta se extinde către destinații mai puțin întâlnite în piața turistică românească: Reunion și Mauritius, Patagonia, Venezuela, Panama, Insula Paștelui, Etiopia, Algeria, Madagascar, dar și spre Irak, Libia, Groenlanda.

Printre experiențele inedite se află croaziera de expediție în Antarctica din noiembrie 2027 cu Andrei Neagu, ghid în echipa Exact Tours, precum și croaziere în Pacificul de Sud și în insulele grecești.

Portofoliul pentru 2027 include și trei direcții complet noi: Portugalia, Venezuela și un mare circuit al Asiei Centrale, care reunește Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan.

În 2026, volumul vânzărilor Exact Tours este estimat să crească cu 15–20% față de 2025, la 15 milioane de euro, compania urmărind o dezvoltare constantă și sustenabilă, de la un an la altul.

Bugete în creștere pentru 2027, turiști care revin și circuite mai lungi

Orientarea spre experiențe se vede și în comportamentul de cumpărare: 11% dintre turiștii din 2026 au adăugat excursii opționale peste pachetul de bază, cheltuind în medie 420 de euro de persoană. Pe anumite circuite, interesul este mult mai mare: 83% dintre turiștii care au călătorit în Africa de Sud au cumpărat zborul deasupra Cascadei Victoria.

Publicul Exact Tours este predominant matur, cu o disponibilitate de a călători individual în cadrul grupurilor organizate. Majoritatea își planifică din ce în ce mai atent călătoria. Pentru cele din 2026, rezervările s-au făcut cu aproximativ cinci luni înainte. Prețul mediu al unui pachet este 3.479 de euro în 2026, în creștere ușoară față de 2025, dar cu excursiile opționale incluse, cheltuiala medie reală ajunge la 3.542 de euro/persoană.

Bugetul mediu pentru 2027, din rezervările realizate deja, a urcat la 3.945 de euro, cu 13% peste nivelul din 2026. Oferta Exact Tours pentru 2027 este, în medie, cu 2,4% mai scumpă, ceea ce arată că diferența vine în principal din preferința pentru circuite mai lungi și variante premium, nu din creșterea prețurilor, arată reprezentanții touroperatorului.