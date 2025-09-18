Ministerul Finanțelor: Proiectele de reformă fiscală și pensii din PNRR în valoare de 670 milioane de lei vor continua

Impactul total al continuării celor 6 contracte/ordine de finanțare, cu progres fizic de peste 30%, până la finalizarea PNRR este în valoare totală de 670,86 milioane lei.

Din această sumă, 554,43 milioane lei reprezintă grant PNRR, iar 116,43 milioane lei TVA (21%).

Ministerul Finanțelor are rolul de coordonator de reforme/investiții pentru implementarea Jalonului 123 – finalizarea și aplicarea unei metodologii de planificare bugetară verde din cadrul Componentei 6 – Energie – Reforma 3 – Bugetarea verde.

De asemenea, ministerul coordonează implementarea a 5 reforme și 8 investiții din Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii din PNRR, având alocat un buget total de 371,8 milioane euro.

Reformele vizează reforma administrației fiscale și revizuirea cadrului fiscal, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, consolidarea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu pensiile și înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare.