Prima pagină » Economic » Ministerul Finanțelor: Proiectele de reformă fiscală și pensii din PNRR în valoare de 670 milioane de lei vor continua

Ministerul Finanțelor: Proiectele de reformă fiscală și pensii din PNRR în valoare de 670 milioane de lei vor continua

Guvernul a autorizat Ministerul Finanțelor să continue proiectele de investiții din cadrul Componentei 8 - Reforma fiscală și reforma pensiilor aferente PNRR și din Componenta 6 - Energie - Reforma 3 - Bugetarea verde, până la termenul de 31 august 2026.
Ministerul Finanțelor: Proiectele de reformă fiscală și pensii din PNRR în valoare de 670 milioane de lei vor continua
Sursă foto: Pexels
Andreea Tobias
18 sept. 2025, 14:12, Economic

Impactul total al continuării celor 6 contracte/ordine de finanțare, cu progres fizic de peste 30%, până la finalizarea PNRR este în valoare totală de 670,86 milioane lei.

Din această sumă, 554,43 milioane lei reprezintă grant PNRR, iar 116,43 milioane lei TVA (21%).

Ministerul Finanțelor are rolul de coordonator de reforme/investiții pentru implementarea Jalonului 123 – finalizarea și aplicarea unei metodologii de planificare bugetară verde din cadrul Componentei 6 – Energie – Reforma 3 – Bugetarea verde.

De asemenea, ministerul coordonează implementarea a 5 reforme și 8 investiții din Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii din PNRR, având alocat un buget total de 371,8 milioane euro.

Reformele vizează reforma administrației fiscale și revizuirea cadrului fiscal, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, consolidarea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu pensiile și înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare.