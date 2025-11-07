Monedă rară pentru colecționari: BNR lansează ediția dedicată Centenarului Federației Române de Șah

Realizată de Banca Națională a României (BNR), emisiunea aniversară celebrează un moment important pentru șahul românesc și este destinată în special colecționarilor și pasionaților de istorie. Moneda are valoarea nominală de 1 leu, dar nu este menită pentru plăți obișnuite, ci ca piesă de colecție, produsă într-un tiraj limitat de doar 5.000 de exemplare, ceea ce îi oferă valoare de raritate.

Potrivit BNR, aceste monede „au putere circulatorie pe teritoriul României”, însă scopul lor principal este unul simbolic și cultural, legat de aniversarea unui secol de activitate a Federației Române de Șah, care contribuit la dezvoltarea acestui sport al minții în România, prin mii de competiții și generații de jucători.

23,5 grame și un design inspirat din șah

Pe fața principală a monedei sunt gravate piese de șah – tura și pionul – pe o tablă de joc, alături de inscripția „ROMANIA”, stema țării, valoarea nominală „1 LEU” și anul „2025”.

Pe revers, partea opusă, este redat un ceas de șah în prim-plan și o tablă de joc în fundal, împreună cu inscripțiile „FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ȘAH” și „100 ANI”.

Moneda este realizată din tombac cuprat, are 37 milimetri diametru, 23,5 grame greutate, un cant zimțat și este produsă în calitate proof, adică o variantă specială, lucioasă, destinată colecționarilor. Aliajul are un aspect auriu-roșiatic și este obținut din cupru și o mică cantitate de zinc, fiind apreciat pentru rezistența și strălucirea sa și folosit frecvent la fabricarea monedelor și medaliilor de colecție.

Disponibile în șase sucursale BNR

Fiecare exemplar va fi livrat în capsulă transparentă, împreună cu un pliant de prezentare și o mapă cartonată.

Prețul de vânzare anunțat de BNR este de 240 lei, fără TVA, incluzând ambalajul de prezentare.

Monedele vor fi disponibile la sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, iar informațiile privind achiziția vor fi publicate în secțiunea „Numismatică” a site-ului oficial al Băncii Naționale a României.

Datorită tirajului limitat și semnificației istorice pe care o poartă, pe lângă valoarea simbolică, monedele aniversare pot deveni în timp piese de colecție din ce în ce mai căutate.