Municipiul Bucureşti îşi menţine calificativele de rating de credit din partea Fitch Ratings

Primăria Capitalei anunţă că această decizie indică faptul că nu au avut loc modificări semnificative ale situaţiei financiare sau de credit a Municipiului, situaţia economică a Bucureştiului rămânând stabilă în viziunea Fitch Ratings.
Agenţia Fitch Ratings a revizuit calificativele pe baza informaţiilor disponibile şi a decis să nu ia nicio măsură, adică să menţină nivelul actual al calificativelor şi perspectiva asociată acestora, ratingul de credit actual fiind considerat adecvat pentru starea financiară curentă a Municipiului.
Calificativele de rating menţinute (confirmate la 10.10.2025):
Ultima evaluare semestrială de rating a Municipiului Bucureşti a fost realizată la data de 11 aprilie 2025, când agenţia Fitch Ratings a confirmat calificativele la „BBB-” cu „Perspectivă Negativă”.
Ratingul de credit oferă o imagine a stabilităţii financiare a municipalităţii şi a probabilităţii ca aceasta să îşi ramburseze datoriile la scadenţă, evaluând riscul de neplată. Obiectul contractului cu Fitch Rating Ireland Limited constă în prestarea de servicii de evaluare a Municipiului Bucureşti din perspectiva capacităţii acestuia de a-şi îndeplini obligaţiile şi angajamentele financiare pentru toate creditele contractate pe termen lung şi scurt.