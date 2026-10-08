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Nazare participă la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg: „România trebuie să își susțină interesele la masa deciziilor europene”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, participă joi și vineri la reuniunile Eurogrupului și Consiliului ECOFIN de la Luxemburg, unde sunt discutate teme privind competitivitatea, piețele de capital, cheltuielile publice, investițiile prin PNRR și coordonarea politicilor bugetare.
Nazare participă la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg: „România trebuie să își susțină interesele la masa deciziilor europene”
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare / Sursa foto: Alexandru Dobre - MediafaxFoto
Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 17:28, Economic
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„România trebuie să fie consecventă la masa deciziilor europene, să își susțină interesele, să contribuie la soluții și să transmită un mesaj clar de stabilitate și responsabilitate”, a transmis Nazare.

Ministrul spune că reuniunile vizează decizii cu impact direct asupra economiei europene și a României, inclusiv în ceea ce privește accesul la finanțare, costurile din economie și investițiile.

Pe agenda întâlnirilor se află competitivitatea bancară și energetică, dezvoltarea piețelor de capital, eficiența cheltuielilor publice, implementarea investițiilor prin PNRR și coordonarea politicilor bugetare.

„Pentru România, miza este dublă: să contribuim activ la soluțiile europene și să ne asigurăm că deciziile comune țin cont de realitățile și interesele economiei noastre”, a mai spus ministrul.

Nazare a anunțat că, în marja reuniunii, va avea și întrevederi bilaterale cu parteneri europeni pentru consolidarea dialogului și cooperării pe teme de interes comun.

Anterior, miercuri, Alexandru Nazare s-a întâlnit cu reprezentanți ai Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere Financiară pentru a stabili poziția pe care Bucureștiul o va susține la următoarea reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

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