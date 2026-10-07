Alexandru Nazare, întâlnire cu BNR și ASF înainte de reuniunea ECOFIN: Trebuie să știm foarte clar ce susținem

Alexandru Nazare a anunțat că, în cadrul întâlnirii de la Ministerul Finanțelor, au fost analizate principalele subiecte care urmează să fie discutate la nivel european și pozițiile pe care România ar trebui să le susțină.

„Am avut astăzi, la Ministerul Finanțelor, o întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN cu reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere Financiară. Am revizuit împreună principalele teme de pe agenda europeană și, mai ales, pozițiile pe care România trebuie să le susțină și interesele pe care trebuie să le protejeze”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul interimar de Finanțe.

Coordonare strategică între instituțiile financiare

Printre temele care vor fi dezbătute în cadrul ECOFIN se numără competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanțare, funcționarea piețelor de capital, eficiența finanțelor publice, energia și coordonarea politicilor economice.

Ministrul a subliniat că instituțiile din România trebuie să fie coordonate în vederea consolidării poziției naționale în dezbaterile cu partenerii externi.

„Sunt dosare în care interesele statelor membre nu sunt întotdeauna aceleași. Discuția de astăzi a fost exact despre această coordonare – să continuăm să fim prezenți din timp, să ne construim argumentele și alianțele și să nu lăsăm poziția României să fie definită de alții”, a mai transmis Nazare.

„România are expertiză, are argumente și are interese economice legitime de apărat. Trebuie să le punem mai bine împreună și să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”, a conchis ministrul.