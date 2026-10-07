Nazare: „Sper din tot sufletul să avem cât mai repede rezolvată criza politică”. Agențiile de rating urmăresc România

Într-un interviu acordat pentru Euronews, Nazare a dezvăluit că a discutat chiar marți cu două astfel de agenții.

Oficialul a insistat asupra importanței menținerii credibilității României și a avertizat că inițiativele legislative cu impact bugetar suplimentar pot complica atât finalul acestui an, cât și construcția financiară pentru 2027.

Nazare: „Ieri am discutat cu două agenții de rating”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a explicat că dialogul cu agențiile de rating s-a intensificat, acestea fiind interesate atât de evoluțiile economice și execuția bugetară, cât și de perspectivele politice ale României.

„Pentru că în momentul de față, repet, și ieri am discutat cu două agenții de rating. Discutăm frecvent, mult mai frecvent decât o facem în mod obișnuit, ca să informăm asupra situației, să știe exact ce se întâmplă în România, să știe exact care sunt perspectivele evoluției, în special cele politice, dar și cele economice legate de execuția bugetară și orice astfel de semnală”, a declarat Alexandru Nazare.

El a atras atenția în special asupra măsurilor care ar putea genera noi cheltuieli pentru stat fără ca acestea să fi fost incluse în calculele bugetare.

„Inițiative legislative fără acoperire bugetară, inițiative legislative cu un impact semnificativ care nu au fost prevăzute, noi inițiative cu impact suplimentar. Toate aceste lucruri afectează echilibrul în care suntem pentru finalul anului și pentru anul 2027”, a spus Nazare.

„Situația devine din ce în ce mai complicată”

Criza politică reprezintă, potrivit declarațiilor sale, una dintre problemele care complică situația României și care suscită interes inclusiv la nivel european.

Nazare a făcut un apel la rezolvarea cât mai rapidă a blocajului politic:

„Eu sper din tot sufletul pentru binele nostru și al României să avem cât mai repede rezolvată criza politică (…) pentru că s-au acumulat niște luni și deja situația devine din ce în ce mai complicată.”

El a arătat că situația politică a României este un subiect care apare inclusiv în discuțiile purtate în marja reuniunilor europene.

„Suntem foarte implicați în aceste discuții și în marjă acestor discuții, evident, suntem întrebați tot timpul care este situația în România, care sunt perspectivele de finalizare a crizei politice”, a declarat Nazare.

Nazare: Execuția bugetară nu a derapat în lunile de instabilitate

În pofida contextului politic, Alexandru Nazare susține că evoluția execuției bugetare a oferit până acum un argument de credibilitate în discuțiile cu partenerii externi.

„Și, în aceste momente, execuția bugetară, încă o dată, cifrele pe care le prezentăm sunt extraordinar de importante. Ajustare de 1,6% la 8 luni, peste 27 de miliarde minus față de deficitul anului trecut. Faptul că această execuție bugetară, în lunile de instabilitate politică, nu a derapat, a transmis un semnal de credibilitate, care ne-a ținut pe o linie foarte serioasă”, a afirmat acesta.

Nazare a precizat că intenționează să transmită același mesaj și în discuțiile europene, inclusiv comisarului european responsabil de buget.

Ce spune despre rectificarea bugetară

Alexandru Nazare a abordat și problema rectificării, arătând că modificarea bugetelor în cursul anului este o procedură obișnuită atunci când apar necesități suplimentare.

„E o chestiune uzuală să avem rectificări pentru că, într-adevăr, apar în cursul anului nevoi noi, trebuie adaptate anumite bugete din diverse motive. Anul trecut a fost o sumă enormă de ajustat la rectificare, în anul ăsta o să fie o sumă mai mică”, a declarat el.

Obiectivul, potrivit lui Nazare, este ca bugetele instituțiilor să reflecte cât mai fidel necesarul real de finanțare.

„Ne îndreptăm în direcția bună, adică în direcția în care bugetele încet încet trebuie să surprindă cât mai bine realitatea fiecărei instituții”, a afirmat acesta.

Finanțarea sănătății, o altă problemă pe masa autorităților

Întrebat despre dificultățile financiare din sistemul sanitar, Nazare a susținut că necesarul pentru luna octombrie este acoperit, iar alte nevoi pot fi gestionate prin redistribuiri.

„Orice altă nevoie pe care Ministerul Sănătății o are, o poate face prin redistribuiri în momentul de față. Deci punctual am răspuns la aceste două probleme grave urgent”, a declarat acesta.

În privința unei soluții pe termen lung, Nazare a admis că finanțarea sănătății necesită măsuri sustenabile și că subiectul se află de mai mult timp în discuție.

„Avem nevoie de soluții viabile pe termen lung pentru finanțarea sănătății. Noi discutăm despre ele încă de la finalul anului. Unele din ele trebuiau să fie inclusiv puse în practică astăzi. Sperăm să le punem în practică cât mai curând pentru a avea o finanțare sustenabilă”, a declarat Alexandru Nazare.