Nvidia își deschide platforma de servere și construiește un supercomputer AI în Taiwan

Nvidia, liderul global în tehnologia AI și producția de plăci grafice, plănuiește deschiderea platformei sale de servere HGX pentru parteneri și construirea unui supercomputer AI în Taiwan, după cum anunță luni Wall Street Journal.

Nvidia is building a new headquarters in Taiwan code-named CONSTELLATION pic.twitter.com/T36hplSrx8

— NIK (@ns123abc) May 19, 2025