Paradoxal, Republica Moldova, care vrea să instituie starea de urgență în sectorul energetic, după atacurile rușilor, exportă curent în România. Ce s-a întâmplat

După scoaterea din funcțiune a Liniei Electrice Aeriane de 400 kV Vulcănești – Isaccea, care leagă Republica Moldova de România și restul Europei, de luni seara la ora 19:15, cantitățile de energie care au circulat prin punctele de interconexiune rămase active între cele două state au fost modeste.

Linia 400 kV Vulcănești-Isaccea este principala arteră de import din sistemul ENTSO-E – rețeaua europeană care coordonează operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din Europa, care nu mai poate fi folosită în contextul atacurilor militare ale Rusiei asupra infrastructurii din sudul Ucrainei, astfel că Executivul moldovean solicită Legislativului instituirea stării de urgență energetică.

În condiții normale de funcționare, LEA Vulcănești-Isaccea asigură între 60% și 70% din consumul malului drept al Republicii Moldova, iar după incident, sistemul energetic al Republicii Moldova funcționează deocamdată stabil prin utilizarea liniilor de capacitate mai mică, de 110 kV, în regim insularizat și prin reconectarea LEA 330 kV Bălți-Dnestrovsc,

„Aceste resurse sunt limitate și pot acoperi doar o fracțiune din necesarul național”, transmitea Ministerul moldovean al Energiei la primele ore, când fluxurile pe această direcție erau de 0 MW ceea ce urma să genereze un deficit estimat de până la 350-400 MW în orele de vârf începând cu ziua de mâine.

Ce arată cifrele

Potrivit cifrelor Moldelectrica, operatorul de sistem și transport al energiei electrice din țara vecină, omologul Transelectrica, la ora 19:30, aproape de ora incidentului, exporturile pe relația cu România erau de 1.079 MW, acestea oprindu-se până la ora 01:16, când au venit din România primii 14 MW.

Începând cu ora 8:55 însă, pe fondul creșterii producției interne, Republica Moldova a început să exporte energie în România, cantitățile fiind, firește, reduse, cu un maxim de 35 MW în jurul orei 10:30.

Tot cam pe atunci, în jurul orei 11:00, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, dădea asigurări cetățenilor, într-o postare pe Facebook, că producția autohtonă acoperă necesarul de consum intern.

„Linia electrică Isaccea – Vulcănești este în continuare deconectată, iar la moment, consumatorii din Republica Moldova sunt asigurați cu energie electrică produsă din surse interne, dar și datorită importurilor pe rute alternative, inclusiv pe cele patru linii electrice de 110 kV cu România. Acestea au fost testate încă în vara anului trecut în eventualitatea unor astfel de situații și și-au demonstrat eficiența înclusiv în timpul blackoutului parțial din 31 ianuarie. La ora 10.40, centralele termoelectrice și regenerabilele asigurau o producție de energie electrică mai mare decât consumul pe moment. Investițiile în regenerabile contribuie la asigurarea consumului de energie”, a transmis Dorin Junghetu.

După ora 14:00 au început să se reia importurile în Republica Moldova, pe cele pe cele patru linii electrice de 110 kV cu România.

Impactul pentru România

Scoaterea din funcțiune a LEA Vulcănești-Isaccea a însemnat pentru România reducerea numărului de interconexiuni pentru export, astfel că surplusul de energie de la orele de vârf a fost rebalansat pe alte destinații de export.

Dacă luni seara, la ora 19:30, România importa 1.125 MW ca să acopere consumul, iar cea mai mare producție, de 6.639 MW, venea din ape, respectiv 2.122 MW.

La polul opus, pe fondul creșterii producției din resurse solare și eoliene, marți, la ora 12:21 România genera mai multe energie decât consuma, astfel că exporta 2.071 MW, potrivit datelor în timp real ale Transelectrica.

Ceea ce se remarcă de asemenea este scăderea capacităților de energie produce de hidrocentrale, până la un minim de 709 MW, la ora 12:11.