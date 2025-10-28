Paramount Skydance va concedia 1.000 de angajați, la trei luni după fuziune

Compania nu a răspuns imediat la solicitarea de confirmare a concedierilor.

Skydance a finalizat achiziția Paramount în august, iar directorii au avertizat la prima conferință de presă a noii entități fuzionate că concedierile vor fi anunțate în cadrul prezentărilor trimestriale ale rezultatelor financiare din 10 noiembrie.

Noul CEO, David Ellison, își propune să accelereze transformarea tehnologică a companiei, obținând în același timp sinergii de cel puțin 2 miliarde de dolari.

Noua companie include studiourile Skydance, cunoscute pentru francizele „Mission: Impossible” și „Transformers”, filmele Paramount, platforma de streaming Paramount+ și canalele de televiziune CBS, MTV și Nickelodeon.

La fel ca tatăl său, fondatorul Oracle, Larry Ellison, David Ellison este un aliat al președintelui american Donald Trump, care a aprobat achiziția Paramount după o așteptare de un an.