Paramount Skydance va concedia 1.000 de angajați, la trei luni după fuziune

Paramount Skydance va disponibiliza miercuri aproximativ 1.000 de angajați, la mai puțin de trei luni de la fuziunea celor doi giganți media în valoare de 8 miliarde de dolari, a declarat pentru AFP o sursă apropiată situației.
Sursa: Hepta
Andreea Tobias
28 oct. 2025, 08:05, Economic

Compania nu a răspuns imediat la solicitarea de confirmare a concedierilor.

Skydance a finalizat achiziția Paramount în august, iar directorii au avertizat la prima conferință de presă a noii entități fuzionate că concedierile vor fi anunțate în cadrul prezentărilor trimestriale ale rezultatelor financiare din 10 noiembrie.

Noul CEO, David Ellison, își propune să accelereze transformarea tehnologică a companiei, obținând în același timp sinergii de cel puțin 2 miliarde de dolari.

Noua companie include studiourile Skydance, cunoscute pentru francizele „Mission: Impossible” și „Transformers”, filmele Paramount, platforma de streaming Paramount+ și canalele de televiziune CBS, MTV și Nickelodeon.

La fel ca tatăl său, fondatorul Oracle, Larry Ellison, David Ellison este un aliat al președintelui american Donald Trump, care a aprobat achiziția Paramount după o așteptare de un an.