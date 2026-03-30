Petrolul sare de 115 dolari, iar bursele din Asia se prăbușesc

Cotația Brent crude, principalul reper pentru prețul petrolului la nivel global, a crescut cu peste 3%, depășind 115 dolari pe baril luni dimineața. În același timp, petrolul tranzacționat în SUA (tipul WTI, reperul pieței americane) a urcat la aproximativ 103 dolari, în creștere cu 3,5% față de închiderea de vineri, potrivit BBC. Prețul petrolului de referință este pe cale să înregistreze astfel cea mai mare creștere lunară din istorie.

Pe 27 februarie, cu o zi înainte de izbucnirea conflictului, petrolul Brent era în jur de 72 de dolari pe baril. Ulterior, pe 18 martie, a atins 119,50 dolari, cel mai ridicat nivel din iunie 2022.

Bursele din Asia scad

Principalii indici bursieri din regiune au deschis pe minus. Nikkei 225, indicele principal al bursei din Tokyo, a pierdut aproximativ 4,5%, iar KOSPI, din Coreea de Sud, a scăzut cu circa 4%.

Piețele au reacționat astfel după ce rebelii houthi din Yemen, grupare armată susținută de Iran, au atacat Israelul în weekend, iar Teheranul a amenințat că va extinde loviturile de represalii.

Amenințări asupra rutelor energetice

Dar presiunea asupra prețurilor crește și din cauza riscului blocării unor rute-cheie de transport al energiei. Strâmtoarea Hormuz (pasaj maritim prin care trece circa 20% din petrolul mondial) continuă să fie în mare parte blocată.

În același timp, există îngrijorări că atacurile houthi ar putea perturba și Strâmtoarea Bab al-Mandeb (rută esențială între Marea Roșie și Oceanul Indian). O eventuală blocadă aici ar putea reduce cu aproximativ 10% aprovizionarea globală cu petrol.

Declarații și scenarii

Duminică, Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea „prelua petrolul din Iran” și chiar captura principalul hub de export, insula Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului.

Oficialii iranieni au avertizat că forțele armate sunt pregătite pentru o intensificare a conflictului, iar SUA au trimis încă 3.500 de militari în Orientul Mijlociu.

Experții avertizează că prețurile ar putea continua să crească. Unii analiști estimează că petrolul Brent ar putea ajunge la 130 de dolari pe baril în următoarele săptămâni, dacă războiul continuă.

Risc pentru economie

Scumpirea rapidă a energiei ridică temeri că economia globală ar putea încetini. Prețurile mai mari la combustibili și alimente îi lasă pe oameni cu mai puțini bani pentru alte cheltuieli, ceea ce poate duce la scăderea consumului.