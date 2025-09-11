Indicele Nikkei din Japonia a urcat cu 0,8%, în timp ce acțiunile din Taiwan au crescut cu 1%, pe fondul avansului producătorului de cipuri TSMC (+2,5%), potrivit Reuters. SoftBank a înregistrat un salt de aproape 9%, după ce Oracle a raportat o creștere spectaculoasă a cererii pentru serviciile sale de cloud de la companiile din domeniul inteligenței artificiale.

Investitorii se concentrează acum pe indicele prețurilor de consum (CPI) din SUA pentru august, după ce datele privind prețurile producătorilor (PPI) au fost mai blânde decât se aștepta, ceea ce a alimentat așteptările pentru până la trei reduceri de dobândă de către Rezerva Federală în acest an. Piața a anticipat în totalitate o reducere de 0,25 puncte procentuale săptămâna viitoare, cu doar 8% șanse pentru o reducere mai mare de 0,5 puncte.

Pe piețele externe, dolarul american a rămas aproape de nivelul anterior, în timp ce dolarul australian a atins un maxim pe 10 luni de 0,6636 USD. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 și 30 de ani au crescut ușor, indicând o cerere stabilă pentru titlurile de stat.

Pe piața mărfurilor, petrolul a menținut câștigurile, cu prețuri de 63,65 USD/baril pentru WTI crude și 67,49 USD/baril pentru Brent. Aurul a urcat ușor, până la 3.644 USD/uncie.