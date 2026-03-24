Presa maghiară: România tace, Ungaria e în plină ascensiune

Imaginea negativă creată despre situația economică a Ungariei nu reflectă datele reale. Puterea de cumpărare a veniturilor a crescut semnificativ la noi, spre deosebire de majoritatea țărilor din UE, scrie presa maghiară.

Publicația Mandiner citează cele mai recente date Eurostat. Concluzia: opinia că Ungaria rămâne în urmă economic față de țări precum România este complet eronată.

Venitul real pe cap de locuitor a crescut cu 1,6% în Ungaria în trimestrul trei din 2025. Este unul dintre cele mai bune rezultate din UE, depășit doar de Italia cu o diferență minimă, notează presa maghiară.

În schimb, mai multe țări, în special România, au înregistrat o scădere semnificativă (–3,33%). Media UE a stagnat practic. Articolul subliniază că, pe baza datelor, există diferențe marcante între performanțele fiecărei țări, iar Ungaria se află, de fapt, în fruntea clasamentului.

