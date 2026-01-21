Președintele Coreei de Sud prevede că wonul se va aprecia până la nivelul de 1400 în una sau două luni

„Potrivit autorităților competente, se așteaptă ca rata de schimb dolar-won să scadă la aproximativ 1.400 după o lună sau două”, a declarat Lee într-o conferință de presă, scrie Reuters.

Wonul a crescut după comentariile lui Lee, întărindu-se cu până la 0,5% până la 1.468,8 per dolar, după ce mai devreme în sesiune atinsese cel mai slab nivel din 24 decembrie, de 1.481,4.

„Cursul dolar-won a scăzut brusc, deoarece traderii au lichidat pozițiile lungi pe dolar în urma declarațiilor președintelui”, a declarat un trader local de valută.

Autoritățile sud-coreene au lansat diverse măsuri politice de la sfârșitul anului trecut pentru a susține moneda, care se situează în jurul minimelor din ultimii 16 ani, afirmând că deprecierea recentă nu este în concordanță cu fundamentele economice.

Lee a afirmat că politicile interne nu vor fi suficiente pentru a inversa deprecierea recentă a wonului, deoarece aceasta este oarecum corelată cu slăbiciunea yenului japonez, adăugând că wonul se descurcă comparativ mai bine.

„Vom continua să depunem eforturi pentru a găsi instrumente politice durabile care să stabilizeze cursurile de schimb”, a declarat Lee.