Prețul petrolului a revenit la nivelul de la începutul războiului cu Iranul

Prețurile petrolului au revenit la nivelul de la începutul războiului cu Iranul, iar acțiunile americane au atins un nou record vineri, după ce Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este redeschisă pentru petrolierele comerciale care transportă țiței din Golful Persic către clienți din întreaga lume, potrivit AP.

Indicele S&P 500 a crescut cu 1,2%, atingând un maxim istoric și a încheiat a treia săptămână consecutivă de câștiguri mari. Un flux mai liber de petrol ar putea reduce presiunea asupra prețurilor nu doar la benzină, ci și la alimente și tot felul de alte produse transportate cu vehiculele.

Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu până la 1.100 de puncte înainte de a-și reduce câștigul la 868, sau 1,8%. Indicele compozit Nasdaq a urcat cu 1,5%.

Piața bursieră americană a crescut cu peste 12% de când a atins un minim la sfârșitul lunii martie, pe fondul speranței că Statele Unite și Iranul pot evita cel mai rău scenariu pentru economia globală, în ciuda războiului dintre ei. Redeschiderea Strâmtorii Ormuz de vineri, care ar putea fi doar temporară, este cel mai clar semnal de optimism de până acum, iar președintele Donald Trump a declarat joi seară că războiul „ar trebui să se încheie destul de curând”.